Porsche Carrera Cup Italia, a Imola scatta la 20ª edizione

La Porsche Carrera Cup Italia riparte da Imola e lo fa con tutto quello che serve per accendere subito l’attesa: una griglia numerosa, tanti volti nuovi, diversi nomi di peso e tutti i titoli da assegnare. Dal 24 al 26 aprile l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita infatti il primo round della 20ª edizione del monomarca tricolore, una stagione che si annuncia fra le più aperte e combattute degli ultimi anni.

Nel weekend del 26 aprile il monomarca tricolore delle 911 GT3 Cup inaugura la 20esima edizione

Sul circuito del Santerno prenderà il via un campionato che nel 2026 riparte praticamente da zero sul piano dei verdetti sportivi. A fine stagione saranno infatti incoronati nuovi campioni in tutte le principali categorie: classifica assoluta, Michelin Cup e Rookie. Un elemento che contribuisce a rendere ancora più incerto il debutto di Imola, dove si presenteranno 31 piloti di 9 nazionalità diverse, in rappresentanza di 11 team e con il coinvolgimento di 24 Centri Porsche da tutta Italia, dato che rappresenta un primato per la serie.

La Carrera Cup Italia conferma in pista le Porsche 911 GT3 Cup, ma con una novità tecnica importante. Le vetture basate sulla generazione 992 adottano infatti da quest’anno il sistema frenante ABS, una soluzione destinata a incidere sulle prestazioni complessive e che segna anche un passaggio di avvicinamento all’evoluzione prevista per il 2027, quando arriveranno le nuove 911 Cup sviluppate sulla base della versione 992.2.

Il weekend romagnolo sarà il primo dei sei appuntamenti stagionali, tutti con doppia gara. A Imola il programma prevede le prove libere venerdì 24 aprile alle 14.40, le qualifiche sabato mattina alle 10.40, quindi gara 1 sabato 25 aprile alle 16.30 e gara 2 domenica alle 12.20. Entrambe si disputeranno sulla tradizionale distanza di 30 minuti più un giro e saranno trasmesse in diretta su DAZN, confermato come network di riferimento della serie, oltre che disponibili in HD sul sito ufficiale Carrera Cup Italia.

Fra i protagonisti più attesi c’è Andrea Bristot, autore del miglior tempo nei test collettivi del 2 aprile proprio a Imola. Il 25enne bellunese, all’esordio nelle gare Gran Turismo, ha chiuso quella giornata con un promettente 1’42”199 e si presenta ora alla prima gara con Dinamic Motorsport, una delle squadre più titolate nella storia del campionato. Lo stesso team curerà anche la 911 GT3 Cup con la livrea Team Q8 Hi Perform, affidata a Pietro Delli Guanti: il 22enne, campione Rookie 2025, torna nel monomarca con ambizioni rinnovate anche per la classifica assoluta.

La nuova stagione porta con sé anche un Talent Pool ulteriormente rafforzato, il progetto di coaching dedicato agli under 23. Fra i nove giovani coinvolti figurano, oltre a Delli Guanti, anche Harley Haughton, Callum Voisin, Nathan Schaap, Senna Van Soelen, Paul De Prenter, Benjamin Berta, William Mezzetti e Cristian Bertuca. Un gruppo ampio e internazionale che racconta bene il livello di competitività atteso quest’anno.

Nel gruppo Rookie ci sono diversi debuttanti da seguire con attenzione. Fra questi il cosentino Ermanno Quintieri, il comasco Marco Butti, proveniente dal mondo TCR, e soprattutto Andrea D’Amico, salentino classe 2009 e pilota più giovane dell’intera griglia. Ma a rendere ancora più interessante il quadro ci pensano anche i piloti più esperti: Alberto Cerqui, campione 2021, Gianmarco Quaresmini, già vincitore nel 2018 e nel 2022, Aldo Festante e Diego Bertonelli rappresentano riferimenti importanti in una stagione che si preannuncia molto combattuta. Tra gli outsider attenzione anche a Filippo Fant, Lorenzo Cheli, Luciano Martinez e al tedesco Lirim Zendeli, campione Rookie 2024.

Un capitolo a parte merita Karen Gaillard, unica donna al via. La pilota svizzera, classe 2001, correrà con Ombra Racing e segna un ritorno significativo: in Carrera Cup Italia una presenza femminile mancava da nove anni. Grande attesa anche per la Michelin Cup, che a Imola si presenta con una griglia di alto livello e diversi protagonisti già noti agli appassionati. Riflettori puntati su Andrea Galli, nuova presenza proveniente dal rally, ma anche su Alex De Giacomi, due volte campione, su Francesco Maria Fenici, Stefano Stefanelli e Cesare Brusa, autore del miglior tempo di categoria nei test. Da seguire anche Andrea Girondi e il messicano Horia-Traian Chirigut, di ritorno nella serie dopo due anni.

In parallelo, torna anche la Porsche Taycan Rush, la serie 100% elettrica che per il secondo anno consecutivo accompagnerà cinque dei sei weekend della Carrera Cup Italia, con l’eccezione di Monza. A Imola l’appuntamento è fissato per sabato alle 19.00 e domenica alle 9.40. In pista ci saranno nove Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, oltre mille cavalli e pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, impegnate in un format che unisce time attack, gestione dell’energia e strategia.

La novità più importante del 2026 è l’introduzione della classifica Piloti, che assegnerà per la prima volta il titolo assoluto della Taycan Rush, dopo una stagione inaugurale che prevedeva solo graduatorie di tappa. A Imola torna Fausto Gasparetto, vincitore proprio qui nel 2025, insieme ad Andrea Levy, Federica Levy, Alberto Benetti, Mario Federico Cappella, Ilarione Introna e Vincenzo Dell’Oglio. Gli highlights saranno disponibili gratuitamente on demand su DAZN nei giorni successivi.

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