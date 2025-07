Porsche 911 GT3 RS e BMW M2 si scontrano: violento incidente al Nürburgring [VIDEO]

Un incidente spettacolare al Nürburgring Nordschleife lo scorso fine settimana ha causato la distruzione di una Porsche 911 GT3 RS e di una BMW M2. Il web è diviso su chi sia il colpevole, ma per fortuna non si segnalano gravi conseguenze per i piloti coinvolti, che a quanto pare ne sono usciti illesi. Un video pubblicato su r/BMW mostra il grave incidente avvenuto durante una sessione di Touristenfahrten sabato 5 luglio, l’incidente è stato ripreso da diverse angolazioni.

L’incidente tra una Porsche 911 GT3 RS e una BMW M2 è avvenuto sabato 5 luglio

La registrazione inizia dall’interno di una Porsche, dove si vede la GT3 RS tentare un sorpasso su una BMW M2; la M2 colpisce la Porsche, spingendo entrambe contro le barriere. Un’altra telecamera di pista mostra l’impatto frontale della GT3 RS contro una barriera e l’urto posteriore della BMW sulla Porsche. L’incidente genera una grande esplosione di fuoco e la Porsche viene sollevata in aria. Nel video si vedono i danni: pezzi della Porsche sparsi lungo la pista, con la parte anteriore e l’alettone posteriore distrutti; anche la BMW, ferma sulla banchina, è completamente distrutta.

Un altro video pubblicato su TikTok da @bajtekmedia mostra cosa è successo dopo l’incidente. La barriera metallica nel punto d’impatto è lacerata e ancora in fiamme, e i danni catastrofici alla Porsche e alla BMW sono evidenti. Tuttavia, un dettaglio che salta all’occhio: nonostante i danni a entrambe le auto, le celle dei passeggeri sono sostanzialmente intatte.

Rate this post