Previsioni meteo e traffico per le vacanze di Pasqua 2024

Previsioni meteo

Nord Italia

– 29 marzo: piogge e temporali in estensione da Levante Ligure a Lombardia e Triveneto, ma migliora nel pomeriggio da ovest. Neve dai 1200m. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18.

– 30 marzo: instabile con piogge e temporali, soprattutto sul Nordovest, Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord.

– 31 marzo: condizioni instabili con piogge e temporali. Piogge e neve debole o moderata sulle Alpi centrali.

Centro Italia

– 29 marzo: piogge e rovesci in Toscana, Umbria e zone interne, in attenuazione dal pomeriggio con schiarite. Neve in Appennino dai 1400m, in rialzo. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 21.

– 30 marzo: cielo molto nuvoloso o anche coperto, ma con poche piogge e perlopiù deboli e intermittenti, specie al Centro. Temperature in deciso aumento al Centro-Sud.

– 31 marzo: piogge e rovesci in Toscana, Umbria e zone interne, in attenuazione dal pomeriggio con schiarite.

Sud Italia

– 29 marzo: cielo prevalentemente nuvoloso ma con scarse possibilità di pioggia. Atteso un peggioramento, a partire dai settori tirrenici, dalla sera/notte. La quota neve, localmente nelle zone interne appenniniche, si attesterà intorno ai 1200mt.

– 30 marzo: fenomeni temporaleschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SSW con intensità di 25 km/h. Temperature minime comprese tra 7 e 13 °C e massime comprese tra 19 e 21 °C.

– 31 marzo: sereno e poco nuvoloso.

Previsioni del traffico

Per le vacanze di Pasqua 2024, sono previsti circa quattro milioni di italiani in viaggio. Ecco le previsioni del traffico:

– 29 marzo: Bollino giallo (traffico intenso) la mattina; Bollino rosso (intenso con possibili criticità) il pomeriggio e la sera.

– 30 marzo: Bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) la mattina; bollino giallo (intenso) il pomeriggio e la sera.

– 31 marzo: Bollino giallo (traffico intenso) la mattina; bollino verde (normale) il pomeriggio e la sera.

Le autostrade più trafficate saranno:

– A1 Milano-Napoli

– A2 Salerno-Reggio Calabria

– A5 Torino-Monte Bianco

– A8 Milano-Laghi

– A14 Bologna-Taranto

– A22 Modena-Brennero

– A24 Roma-Teramo

– Grande Raccordo Anulare a Roma

– SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” a Milano

– A91 Roma-Fiumicino

– Statale 16 Adriatica tra Puglia e Veneto

– A2 Autostrada del Mediterraneo

– Statale 1 Via Aurelia

– Statale 7 Quater Domitiana in Campania

Durante il periodo pasquale, tutte le chiusure per lavori sulle autostrade italiane verranno rimosse per facilitare il traffico.

Divieti di circolazione

Durante le vacanze di Pasqua, ci saranno divieti di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate nei seguenti orari:

– Venerdì 29 marzo: dalle 14.00 alle 22.00

– Sabato 30 marzo: dalle 09.00 alle 16.00

– Domenica 31 marzo: dalle 09.00 alle 22.00

– Lunedì 1° aprile: dalle 09.00 alle 22.00

– Martedì 2 aprile: dalle 09.00 alle 14.00

Rate this post