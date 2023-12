Previsioni traffico e meteo Immacolata 2023: tanti italiani sulle strade

È iniziato dicembre, un classico mese di festività e di ponti, con gli italiani che ne approfitteranno per trascorrere dei giorni lontani dalle città e dai luoghi lavorativi, per rilassarsi e divertirsi un po’. Aspettando Natale e fine anno, il primo ponte è quello dell’Immacolata, che quest’anno permetterà tre giorni festivi, unendo il weekend.

Previsioni del traffico

Saranno tanti gli italiani che si metteranno sulle strade, sin dalla serata di oggi. Infatti, a Milano è festa anche giovedì 7 dicembre, ricorrendo il patrono Sant’Ambrogio, allungando così il ponte a quattro giorni consecutivi. Dunque, possibili code e disagi in uscita dal capoluogo lombardo già a partire dalle prossime ore, mentre il grosso del traffico si concentrerà tra giovedì sera e venerdì mattina, soprattutto verso le località di montagna e dove si tengono i principali mercatini di Natale.

In particolare, è atteso grande traffico sull’autostrada A22 del Brennero, dove è addirittura previsto bollino nero verso nord sia per giovedì che per venerdì. Ma non mancheranno dei disagi sul resto della rete autostradale italiana, dove verranno comunque ridotti i cantieri in questo lungo fine settimana, proprio per favorire un traffico più scorrevole. Domenica sarà poi una giornata critica a livello generale, in particolare dal primo pomeriggio, per i rientri. Il blocco del traffico raddoppia: stop ai mezzi pesanti venerdì e domenica dalle 9 alle 22.

Previsioni meteo

Sarà un ponte dell’Immacolata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, nella giornata di venerdì arriverà una perturbazione al Nord Ovest ed in Sardegna, portando delle piogge ed anche un po’ di neve in pianura, soprattutto in Piemonte. Sabato ci saranno alcune leggere piogge al Sud, domenica sarà soleggiata.

Le temperature sono ormai quelle rigide di questo periodo dell’anno. Le minime vanno sotto zero al Nord ed in alcune località al Centro, mentre le massime faticheranno a raggiungere la doppia cifra, con l’eccezione di Sicilia e Sardegna, dove si raggiungeranno anche i 16/17 gradi, soprattutto nella giornata di domenica.

