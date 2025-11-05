Ram Rampage debutta in Europa a Fieracavalli 2025

di Andrea Senatore5 Novembre, 2025

Il marchio Ram sarà tra i protagonisti di Fieracavalli 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 novembre, dove presenterà in anteprima europea il nuovo RAM Rampage. La celebre manifestazione offrirà al brand di Stellantis un palcoscenico perfetto per raccontare i propri valori fondanti. Attraverso il Rampage, Ram punta a mettere in luce la propria visione di mobilità moderna e autentica, pensata per chi cerca prestazioni, robustezza e uno stile inconfondibile. La presenza a Fieracavalli conferma inoltre la volontà del marchio di avvicinarsi a una community dinamica e appassionata, perfettamente in linea con l’identità e il carattere distintivo dei veicoli RAM.

Il Ram Rampage è il primo modello del brand progettato e costruito interamente in Brasile e rappresenta un passo importante nella strategia globale del marchio. Con questo veicolo, Ram punta a ridefinire il concetto di pick-up compatto, combinando robustezza, tecnologia e stile premium in un’unica proposta capace di unire prestazioni e versatilità per l’uso quotidiano e il tempo libero.

Il Ram Rampage segna l’ingresso del marchio in un nuovo segmento, quello dei pick-up compatti lifestyle, progettati per chi desidera un mezzo capace di coniugare versatilità quotidiana e prestazioni robuste. Pensato per il mercato europeo, il modello si colloca strategicamente tra i C-SUV e i pick-up di medie dimensioni, offrendo una soluzione inedita per chi cerca comfort, praticità e spirito avventuroso in un unico veicolo.

Con il Ram Rampage, la casa americana di Stellantis ridefinisce il concetto di pick-up moderno, combinando potenza, tecnologia avanzata e cura dei dettagli premium. Il risultato è un mezzo dinamico, elegante e funzionale, perfettamente in linea con le esigenze degli automobilisti di oggi.

