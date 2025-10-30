Stellantis: nel terzo trimestre 2025 aumentano consegne e ricavi netti

Stellantis ha comunicato i risultati del terzo trimestre del 2025 facendo registrare una netta ripresa. Il gruppo automobilistico ha conseguito ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente. Il gruppo, guidato dal CEO Antonio Filosa, ha beneficiato soprattutto della forte performance in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha mostrato una leggera contrazione. Le consegne globali hanno raggiunto 1,3 milioni di unità, con un incremento di 152.000 veicoli (+13%), trainato in particolare dal +35% registrato nel mercato nordamericano.

Nel terzo trimestre 2025 per Stellantis ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in aumento del 13%

Nel suo commento, Filosa ha sottolineato: “Mentre continuiamo a implementare importanti cambiamenti strategici per offrire ai nostri clienti una maggiore libertà di scelta, il terzo trimestre ha evidenziato progressi sequenziali positivi e una solida performance rispetto all’anno precedente, con il ritorno alla crescita dei ricavi”.

Nel trimestre, Stellantis ha lanciato sei dei dieci nuovi modelli previsti per il 2025, tra cui la nuova Dodge Charger, la Jeep Cherokee, la Fiat 500 Hybrid e la DS N.8. In Nord America le vendite sono salite del 6%, portando la quota di mercato all’8,7%, il livello più alto degli ultimi 15 mesi. In Europa, i nuovi modelli Citroën C3, Opel Frontera e Fiat Grande Panda hanno rafforzato la presenza nel segmento B, con un aumento dei ricavi del 4%. Tuttavia, la quota di mercato nell’UE30 è scesa al 15,4%, a causa della flessione dei mercati francese e italiano.

Elemento chiave del trimestre è il nuovo piano di investimento da 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti, il più grande nella storia del gruppo nel Paese. Il programma, che prevede cinque nuovi veicoli e 5.000 nuovi posti di lavoro, include la riapertura dello stabilimento di Belvidere e l’espansione della produzione in Michigan, Ohio, Detroit e Indiana. Stellantis conferma la guidance positiva per la seconda metà del 2025, con ulteriori miglioramenti attesi in ricavi e flussi di cassa.

Rate this post