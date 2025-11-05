FIAT protagonista al Lucca Comics & Games 2025 con Topolino e Grande Panda

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 FIAT ha partecipato al Lucca Comics & Games, il più importante evento italiano dedicato a fumetti, giochi, cinema e serie, che quest’anno ha registrato numeri da record: oltre 280.000 visitatori paganti, 30.000 cosplayer ufficiali, 1.500 eventi e 12 mostre. In collaborazione con RDS – 100% Grandi Successi e RDS Next, il marchio torinese ha proposto un ricco programma di attività e iniziative capaci di connettere il mondo dell’auto con la creatività e la cultura pop.

Fiat con Topolino e Grande Panda ha partecipato a Lucca Comics & Games 2025 in collaborazione con RDS

Il cuore delle attivazioni è stato in Piazza Verdi, davanti allo studio di diretta RDS, uno dei punti più vivaci della manifestazione. All’interno dell’area RDS, FIAT ha presentato una versione speciale di Topolino, completamente “wrappata” con materiale scrivibile e trasformata in una vera tela collettiva: visitatori, fumettisti e cosplayer hanno potuto disegnare liberamente la propria idea di libertà. Il piccolo quadriciclo elettrico, guidabile già dai 14 anni, ha conquistato il pubblico giovane grazie alla sua accessibilità e alla mobilità sostenibile che rappresenta.

Accanto a Fiat Topolino, grande attenzione anche per la nuova Grande Panda, esposta per la prima volta in un contesto così creativo. Progettata al Centro Stile di Torino, la vettura si distingue per le dimensioni compatte e per l’impiego di materiali innovativi, come il BAMBOX Bamboo Fiber Tex e le plastiche riciclate Lapolen Ecotek. Disponibile in versioni benzina, ibrida ed elettrica, la Grande Panda interpreta la mobilità familiare con uno sguardo green.

RDS e RDS Next hanno amplificato l’energia dell’evento con dirette radio, contenuti social e talk con i creator Daniele Giannazzo e Jok3r, che hanno unito i temi di libertà, creatività e mobilità urbana in puro stile FIAT.

