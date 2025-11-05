Opel Mokka GSE completa la gamma del SUV portando il piacere di guida ad un nuovo livello

di Andrea Senatore5 Novembre, 2025

La nuova Opel Mokka GSE è la più recente versione del celebre SUV di Opel che ha completato la sua gamma. Questo modello rappresenta la massima espressione del DNA sportivo e innovativo del marchio tedesco. Dopo il successo del SUV compatto Mokka, eletto “Best Design Innovation of the Year 2025” nella categoria Small SUV/Crossover, Opel alza l’asticella con una versione ad alte prestazioni che coniuga potenza elettrica, precisione tecnica e design distintivo.

Spinta da due motori elettrici per una potenza combinata di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la Opel Mokka GSE scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 200 km/h. È la Opel elettrica di serie più veloce mai costruita, frutto di un know-how sviluppato nelle competizioni. Il differenziale a slittamento limitato Torsen, il telaio con assetto sportivo e gli ammortizzatori idraulici garantiscono una dinamica di guida di livello superiore, direttamente ispirata al prototipo Mokka GSE Rally.

Anche il design riflette la sua indole sportiva: pinze freno gialle a quattro pistoncini, cerchi dedicati, dettagli GSE sulla carrozzeria e sedili Performance in Alcantara con poggiatesta integrati. Il nuovo volante appiattito e i pedali sportivi in alluminio completano un abitacolo votato al piacere di guida.

Opel Mokka GSE è proposta in Italia a partire da 47.300 euro (chiavi in mano, esclusa IPT), posizionandosi come il punto d’incontro tra prestazioni da rally e mobilità a zero emissioni. Con questo modello, Opel ridefinisce il concetto di SUV compatto elettrico, dimostrando che la potenza può andare di pari passo con la sostenibilità e il puro divertimento al volante.

