Range Rover Sport TWENTY Edition: la serie speciale che celebra 20 anni di lusso sportivo

Look audace e dettagli esclusivi per il tributo al ventennale del SUV sportivo britannico

di Gaetano Scavuzzo15 Aprile, 2026

Range Rover Sport TWENTY Edition

Sono passati vent’anni dal debutto della Range Rover Sport, divenuta simbolo di lusso sportivo, e per celebrare l’importante anniversario la Casa britannica ha realizzata una versione speciale, la Range Rover Sport TWENTY Edition, che concede un adeguato tributo al retaggio stilistico e al pedigree prestazionale che hanno accompagnato il SUV sportivo d’Oltremanica negli ultimi due decenni.

Da vent’anni un’evoluzione stilistica continua

La TWENTY Edition, unendo tradizione e innovazione in un mix esclusivo di design, tecnologia e prestazioni, rende dunque omaggio allo spirito sportivo e al lusso distintivo della Range Rover Sport, che sin dal suo debutto nei primi anni 2000 ha rappresentato un punto di svolta per Land Rover, anticipando la crescente domanda di SUV ad alte prestazioni. Con il passare delle generazioni, il design di Range Rover Sport si è evoluto profondamente: dal carattere muscolare, ispirato al concept Range Stormer, della prima versione, fino all’attuale interpretazione, che combina linee pulite, proporzioni atletiche e un lusso visivamente sempre più essenziale.

Range Rover Sport TWENTY Edition

Le imprese che ne hanno esaltato le capacità

In vent’anni, la Range Rover Sport si è distinta anche per le imprese leggendarie che hanno accresciuto popolarità e reputazione. Tra queste spiccano il record tra i SUV di serie conquistato alla Pikes Peak International Hill Climb nel 2013 e, cinque anni dopo, la spettacolare scalata dei 999 gradini d Heaven’s Gate in Cina, con pendenze fino a 45 gradi, che ha fornito una dimostrazione evidente delle capacità di trazione, controllo e compostezza del SUV britannico.

Dettagli audaci per la TWENTY Edition

La Range Rover Sport TWENTY Edition celebra questo percorso ventennale di successo caratterizzandosi con dettagli stilistici esclusivi e contenuti tecnici di alto profilo. Esteticamente la vettura si presenta con una carrozzeria nell’esclusiva tinta ultra-metallizzata Sanguinello Orange, che trae ispirazione dall’arancione “Stormer” della concept car Range Stormer e della Range Rover Sport First Edition in Vesuvius Orange. In alternativa disponibili anche i colori  carrozzeria Santorini Black e Ostuni White. A completare il look esterno c’è il Black Exterior Pack con una serie di dettagli neri,  completata dall’incisione “TWENTY” e dai cerchi da 23 pollici in Gloss Sparkle Silver o, a richiesta, in Gloss Black.

Range Rover Sport TWENTY Edition

Gli interni sono personalizzati con la presenza delle soglie battitacco illuminate “TWENTY”, con la stessa scritta che la ritroviamo anche sulla consolle centrale. Nell’abitacolo troviamo poi i sedili leggeri, sagomati, d’ispirazione racing e rivestiti in pelle Ebony Windsor derivati dall’ammiraglia Range Rover Sport SV, i pannelli in carbonio forgiato e il rivestimento del tetto in tessuto scamosciato nero.

Due motorizzazioni: mild-hybrid da 537 CV o ibrida plug-in da 550 CV

La Range Rovers TWENTY Edition è disponibile con due opzioni di motorizzazionE. I clienti possono scegliere tra il motore benzina Twin Turbo V8 da 4.4 litri, con tecnologia mild-hybrid, che eroga 537 CV, e la versione P500e ibrida plug-in che combina un motore benzina Ingenium a sei cilindri da 3.0 litri con un motore elettrico da 160 kW e una batteria da 38,2 kWh, sviluppando una potenza complessiva di 550 CV e garantendo un’autonomia elettrica fino a 116 km nel ciclo WLTP.

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