Range Rover Sport TWENTY Edition: la serie speciale che celebra 20 anni di lusso sportivo
Look audace e dettagli esclusivi per il tributo al ventennale del SUV sportivo britannico
Range Rover Sport TWENTY Edition
Sono passati vent’anni dal debutto della Range Rover Sport, divenuta simbolo di lusso sportivo, e per celebrare l’importante anniversario la Casa britannica ha realizzata una versione speciale, la Range Rover Sport TWENTY Edition, che concede un adeguato tributo al retaggio stilistico e al pedigree prestazionale che hanno accompagnato il SUV sportivo d’Oltremanica negli ultimi due decenni.
Da vent’anni un’evoluzione stilistica continua
La TWENTY Edition, unendo tradizione e innovazione in un mix esclusivo di design, tecnologia e prestazioni, rende dunque omaggio allo spirito sportivo e al lusso distintivo della Range Rover Sport, che sin dal suo debutto nei primi anni 2000 ha rappresentato un punto di svolta per Land Rover, anticipando la crescente domanda di SUV ad alte prestazioni. Con il passare delle generazioni, il design di Range Rover Sport si è evoluto profondamente: dal carattere muscolare, ispirato al concept Range Stormer, della prima versione, fino all’attuale interpretazione, che combina linee pulite, proporzioni atletiche e un lusso visivamente sempre più essenziale.
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