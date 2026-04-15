Range Rover Sport TWENTY Edition: la serie speciale che celebra 20 anni di lusso sportivo

Le imprese che ne hanno esaltato le capacità

In vent’anni, la Range Rover Sport si è distinta anche per le imprese leggendarie che hanno accresciuto popolarità e reputazione. Tra queste spiccano il record tra i SUV di serie conquistato alla Pikes Peak International Hill Climb nel 2013 e, cinque anni dopo, la spettacolare scalata dei 999 gradini d Heaven’s Gate in Cina, con pendenze fino a 45 gradi, che ha fornito una dimostrazione evidente delle capacità di trazione, controllo e compostezza del SUV britannico.

Dettagli audaci per la TWENTY Edition

La Range Rover Sport TWENTY Edition celebra questo percorso ventennale di successo caratterizzandosi con dettagli stilistici esclusivi e contenuti tecnici di alto profilo. Esteticamente la vettura si presenta con una carrozzeria nell’esclusiva tinta ultra-metallizzata Sanguinello Orange, che trae ispirazione dall’arancione “Stormer” della concept car Range Stormer e della Range Rover Sport First Edition in Vesuvius Orange. In alternativa disponibili anche i colori carrozzeria Santorini Black e Ostuni White. A completare il look esterno c’è il Black Exterior Pack con una serie di dettagli neri, completata dall’incisione “TWENTY” e dai cerchi da 23 pollici in Gloss Sparkle Silver o, a richiesta, in Gloss Black.

Gli interni sono personalizzati con la presenza delle soglie battitacco illuminate “TWENTY”, con la stessa scritta che la ritroviamo anche sulla consolle centrale. Nell’abitacolo troviamo poi i sedili leggeri, sagomati, d’ispirazione racing e rivestiti in pelle Ebony Windsor derivati dall’ammiraglia Range Rover Sport SV, i pannelli in carbonio forgiato e il rivestimento del tetto in tessuto scamosciato nero.

Due motorizzazioni: mild-hybrid da 537 CV o ibrida plug-in da 550 CV

La Range Rovers TWENTY Edition è disponibile con due opzioni di motorizzazionE. I clienti possono scegliere tra il motore benzina Twin Turbo V8 da 4.4 litri, con tecnologia mild-hybrid, che eroga 537 CV, e la versione P500e ibrida plug-in che combina un motore benzina Ingenium a sei cilindri da 3.0 litri con un motore elettrico da 160 kW e una batteria da 38,2 kWh, sviluppando una potenza complessiva di 550 CV e garantendo un’autonomia elettrica fino a 116 km nel ciclo WLTP.