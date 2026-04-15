Mercedes EQS 2026: si rinnova l’ammiraglia elettrica della Stella

La Mercedes EQS è stata la prima berlina 100% elettrica del marchio della Stella. Venne presentata nel 2021 ed aggiornata nel 2024, ma ora si presenta con un nuovo restyling. “Completamente rinnovata per oltre un quarto dei componenti” ha scritto la casa tedesca, con novità dal punto di vista estetico, ma soprattutto nell’aspetto tecnologico e tecnico. Per la prima volta propone lo steer-by-wire, si aggiorna l’infotainment ed ora l’autonomia raggiunge i 926 chilometri.

Il design

Come di consuetudine, partiamo dal design, dove le novità sono principalmente concentrate nell’anteriore. Il frontale sportivo, basso e piatto, insieme alla linea arcuata tesa che attraversa la vetratura, crea una silhouette simile a quella di una coupé. Ora i designer hanno ulteriormente affinato questo aspetto, per enfatizzare il carattere innovativo del veicolo. Sul cofano, c’è di serie la stella Mercedes-Benz verticale, in combinazione con la Electric Art Line.

Il cofano presenta marcati powerdome, mentre le luci diurne ora integrano due emblemi a forma di stella, richiamando ovviamente il logo del marchio. La nuova EQS è dotata di serie della nuova generazione Digital Light con tecnologia micro-LED e un potente chip. Ciò aumenta il campo luminoso ad alta risoluzione di circa il 40% e consente un corrispondente incremento della luminosità degli abbaglianti e delle proiezioni sulla carreggiata.

Un elemento distintivo nella parte posteriore è la fascia luminosa, il cui interno è stato arricchito da ulteriori elementi a elica. Anche il paraurti in stile AMG è stato completamente aggiornato: rispetto al precedente presenta nervature del diffusore più marcate nella parte inferiore e un elemento cromato distintivo che attraversa l’intera larghezza del veicolo.

Interni e tecnologia

All’interno dell’abitacolo, il cambiamento più importante è il volante con la tecnologia steer-by-wire. Un sistema di sterzo elettronico privo di collegamento meccanico tra volante e ruote, che migliora la dinamica e rende le manovre ed i parcheggi più agevoli, con uno sforzo minore richiesto per gestire lo sterzo. Inoltre, il volante più piatto amplia visivamente lo spazio, migliora la visibilità del display del conducente e facilita l’accesso al veicolo.

Anche la tecnologia presenta degli aggiornamenti significativi, in particolare con l’arrivo del nuovo sistema operativo del marchio MB.OS, con il confermato Hyperscreen da 55 pollici, in cui vengono integrati i tre schermi per quadro strumenti, infotainment e intrattenimento per il passeggero anteriore. La nuova generazione MBUX integra l’intelligenza artificiale Microsoft e viene gestita tramite app, come uno smartphone, con la possibilità di organizzarle a proprio piacimento e di raggrupparle in cartelle con nomi personalizzati. Sono oltre 40 quelle disponibili.

Una novità importante riguarda la navigazione con Electric intelligence. Non ragiona solo in termini di chilometri, ma anche di energia, contesto e situazione. Pianifica il percorso più rapido e confortevole, includendo eventuali soste di ricarica quando necessario, sulla base di numerosi fattori. Reagisce dinamicamente a ingorghi o variazioni nello stile di guida e ottimizza per la ricarica rapida lungo il percorso, incluso il pre riscaldamento della batteria.

C’è anche qualche aggiornamento sui materiali, con il legno di pioppo antracite a poro aperto con elegante struttura fine-line ora disponibile come nuova finitura, aggiungendo un accento distintivo agli interni. Inoltre, è stato introdotto l’innovativo riscaldamento delle cinture di sicurezza, per aumentare il comfort durante il viaggio. Anche i passeggeri posteriori possono godere dell’intrattenimento, con due schermi da 13,1 pollici con telecomandi MBUX.

Motore e batterie

Il cuore della nuova EQS è composto da una piattaforma elettrica di nuova generazione. Questa include tecnologia a 800 volt, nuovi sistemi di trazione sviluppati internamente, un cambio a due rapporti sull’asse posteriore principale, oltre a batterie di maggiore capacità con chimica delle celle ottimizzata. Entrando nel dettaglio, sono disponibili quattro versioni dell’ammiraglia: la 400 da 367 CV, la 450+ da 408 CV, la 500 4Matic da 476 CV e la 580 4Matic da 585 CV.

Grazie alla nuova tecnologia a 800 volt, le tre versioni più potenti raggiungono una potenza di ricarica fino a 350 kW e, in questo modo, in 10 minuti è possibile recuperare fino a 320 chilometri di autonomia (WLTP). Inoltre, a parità di dimensioni, le nuove batterie offrono circa il 3% in più di contenuto energetico, da 118 a 122 kWh. L’autonomia arriva fino a 926 km per la 450+, ma anche le altre versioni vanno oltre gli 800 chilometri di percorrenza WLTP.

Uscita e prezzi

La nuova Mercedes EQS è già ordinabile in Italia ed arriva con tre allestimenti (Advanced, Advanced Plus e Premium), con un listino prezzi a partire da 97.402 euro, per arrivare fino alla versione top di gamma dal costo di 147.354 euro.

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