Mercedes CLA Shooting Brake 2026: la prima wagon 100% elettrica [FOTO]

Lo scorso marzo ha debuttato la nuova Mercedes CLA, ora è tempo della rinnovata versione Shooting Brake. Si tratta della prima station wagon del marchio della Stella con motore 100% elettrico, con un maggiore spazio nel bagagliaio (fino a 1.290 litri), tanta tecnologia ed un’autonomia dichiarata fino a 761 chilometri. Arriverà sul mercato europeo nel prossimo mese di marzo.

Le caratteristiche

A livello estetico, la vettura è identica alla CLA berlina fino al montante B, per poi tenere una linea del tetto con una discesa più graduale verso il retro. Il tetto panoramico in vetro monoblocco si estende senza soluzione di continuità dal parabrezza fino al posteriore, dove troviamo gruppi ottici con un design a stella e collegati da una fascia luminosa. Lo spoiler è verniciato in nero all’interno e in tinta carrozzeria all’esterno, per dare un aspetto più elegante. È aumentato lo spazio: bagagliaio da 455 a 1.290 litri e più comfort per testa e ginocchia.

L’abitacolo mette in primo piano la tecnologia, con la possibilità di avere il nuovo MBUX Superscreen del marchio tedesco. Il display da 10,25″ per il conducente e quello centrale da 14″ sono integrati dietro una superficie in vetro. Un terzo display da 14″ è disponibile opzionalmente per il passeggero anteriore, per un intrattenimento personalizzato. La quarta generazione del sistema infotainment integra intelligenza artificiale (AI) di Microsoft e Google, per un assistente virtuale avanzato. Ovviamente non manca l’ambiente premium, con nuovi rivestimenti per i sedili ed un nuovo volante multifunzione.

Motori e batterie

La nuova CLA Shooting Brake è disponibile nelle versioni 250+ e 350: la prima propone un motore da 272 CV e 335 Nm, mentre la seconda una potenza di 354 CV e 515 Nm. Per entrambe c’è accoppiata una batteria da 85 kWh, che consente un’autonomia WLTP rispettiva di 761 e 730 chilometri. La vettura raggiunge, in entrambe le configurazioni, una velocità di 210 km/h.

La batteria può essere ricaricata fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 320 kW in corrente continua, con la possibilità di recuperare circa 300 chilometri di autonomia in 10 minuti, con la ricarica più veloce.

