Hyundai: una gamma di SUV per un’estate ‘on the road’

L’estate è arrivata ed è sinonimo di vacanze e di viaggi. Affrontati sempre più spesso in auto, per via dei costi sempre più alti di aerei e non solo, in particolare durante il periodo estivo. Hyundai propone una gamma di SUV adatti per una vacanza ‘on the road’: dalla Tucson alla Santa Fe, dalla Kona alla Ioniq 5. Diversi segmenti e diverse motorizzazioni, per tutti i viaggiatori.

Le ibride Tucson e Santa Fe

I due modelli più grandi, per le famiglie più numerose, sono Tucson e Santa Fe. Il primo è un C-SUV, mentre il secondo è l’ammiraglia del marchio coreano e può arrivare fino a 7 posti. Entrambi con la funzione Terrain Mode e la trazione integrale HTRAC, possono affrontare anche i fondi più dissestati o le vie più impervie. Propongono un bagagliaio capiente e la Santa Fe può essere equipaggiata con un gancio di traino, per trasportare una roulotte o un’imbarcazione.

Le motorizzazioni sono ibride. La Tucson va dal mild-hybrid 48V benzina e diesel al full hybrid, per arrivare alla versione ibrida plug-in da 253 cavalli. La Santa Fe, invece, propone la variante full hybrid con a due ruote motrici e trazione integrale o la plug-in solo a trazione integrale.

Le elettriche Kona e Ioniq 5

Per chi sceglie la modalità 100% elettrica, invece, può puntare su Ioniq 5 o Kona. La prima è basata sulla piattaforma E-GMP con architettura 800 Volt, che consente una ricarica ultra-rapida (dal 10 all’80% in soli 18 minuti) a beneficio dalla flessibilità di utilizzo, con una batteria da 84 kWh, per arrivare fino a 570 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Più compatta, invece, la Kona con un’autonomia fino a 510 km (WLTP) e batteria da 64,8 kWh. Questo modello, di segmento B, è disponibile anche in versione benzina, mild-hybrid e full-hybrid.

