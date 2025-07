Roma: cancellati i divieti di circolazione per le auto storiche

I veicoli di interesse storico e collezionistico potranno tornare a circolare nella Capitale. Questa decisione è stata presa dal TAR del Lazio con la sentenza n. 14699/24 del 18 luglio 2024, che ha accolto il ricorso presentato dall’ASI contro le ordinanze del Comune di Roma sulla circolazione delle auto storiche.

Il Tar del Lazio ha deciso che le auto storiche possono tornare a circolare a Roma

Queste ordinanze, pur con minime deroghe, reiteravano le limitazioni alla circolazione dei veicoli certificati di interesse storico e collezionistico, nonostante precedenti provvedimenti analoghi fossero già stati annullati dallo stesso Tribunale Amministrativo a seguito di ricorsi presentati dall’ASI.

La sentenza del TAR ha accolto tutte le argomentazioni presentate dall’ASI nei motivi di ricorso, riguardanti il difetto di istruttoria, il deficit motivazionale e la violazione del principio di proporzionalità. Di conseguenza, le auto storiche possono ora circolare liberamente a Roma, con la loro specifica tutela considerata non negoziabile, come sostenuto dall’ASI in ogni sede.

Il Tribunale Amministrativo ha sottolineato la necessità di garantire ai veicoli di interesse storico e collezionistico una tutela particolare rispetto al restante parco circolante, evitando di imporre sacrifici immotivati che porterebbero alla creazione di un diritto “tiranno”. Dalle stime presentate e riportate nella sentenza, emerge chiaramente che il numero di veicoli storici è esiguo rispetto all’intero parco circolante.

Il Presidente ASI Alberto Scuro ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto un risultato significativo per la tutela dei veicoli storici, permettendone l’uso per garantirne la conservazione e fruizione adeguata. Il TAR del Lazio ha sostenuto le nostre argomentazioni sui veicoli con Certificato di Rilevanza Storica.”

“Dobbiamo utilizzare questi veicoli consapevolmente, con fini culturali e ricreativi, per promuovere il turismo lento e valorizzare i territori. Questo settore, riconosciuto a livello internazionale, è un’eccellenza italiana che sostiene anche un importante comparto produttivo.”

