Salone Auto Torino: saranno 41 le case automobilistiche presenti dal 13 al 15 settembre

Dal 13 al 15 settembre, il Salone Auto Torino accoglierà 41 case automobilistiche, tra cui: Alfa Romeo, DS, Lotus, Microlino, Citroën, DR, Polestar, Dacia, Ferrari, Honda, Porsche, Omoda, Jeep, MG Motors, Pininfarina, Tecnocad, BYD, Lancia, McLaren, Evo, Nissan, Suzuki, Xev, BMW, Mole Urbana, Dongfeng, Sportequipe, Peugeot, Mazda, Itala, Jaecoo, Renault, Fiat, GFG Style, Tiger, Ich-X e Alpine.

41 case automobilistiche parteciperanno al Salone Auto Torino 2024

Al Salone auto Torino 2024 saranno presenti anche diversi brand e organizzazioni, tra cui Collezione ASI Bertone, Acqua S.Bernardo, Allianz Direct, AM Costruzione Modelli, AMTS, Arexons, CA Auto Bank, e Drivalia. Inoltre, saranno presenti DGA, Dumarey, Fondazione Macaluso, Fondazione Marazzato, Foppiani Shipping & Logistics, IED, Mafra, MAK, Museo Nazionale dell’Automobile, Petronas, Politecnico di Torino, Sabelt, Sparco, Speed e SUSTAINera. L’intrattenimento e le attività saranno gestiti da vari media

Il Salone Auto Torino sarà a ingresso gratuito. Il percorso dell’evento inizierà idealmente dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova e si snoderà attraverso piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e i Giardini Reali, per terminare in piazza Vittorio Veneto. La Regione Piemonte sostiene questo evento e ne riconosce l’importanza per la città e per l’intera regione.

Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, ha dichiarato: “Il Salone Auto Torino torna dal 13 al 15 settembre, all’aperto nel centro di Torino e con ingresso gratuito. Questo format ha ottenuto un grande successo tra i brand, che presenteranno diverse anteprime nazionali durante l’evento. Oltre alle novità di prodotto, ci sarà spazio per la passione e le emozioni, con meravigliosi prototipi in esposizione, alcuni dei quali potrebbero essere visti in azione durante le sfilate nel circuito cittadino.”

