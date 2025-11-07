Stellantis rafforza la squadra europea: una serie di nomine strategiche per valorizzare clienti e brand

Stellantis annuncia una riorganizzazione di rilievo all’interno dell’area Enlarged Europe, European Brands & Pro One, con una serie di nomine immediate volte a rafforzare la centralità del cliente e a valorizzare appieno il potenziale della gamma del gruppo. Le nuove strutture rispondono direttamente a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands & Pro One.

Stellantis riorganizza l’area Enlarged Europe

Maurizio Zuares assume la guida delle Commercial Operations per l’area Enlarged Europe, prendendo il posto di Luca Napolitano. A sua volta, Roberta Zerbi viene nominata nuova Responsabile del brand Lancia, subentrando anch’essa a Napolitano, che passa a un nuovo incarico.

Riconfermato invece Marco Bo, che continuerà a guidare il Customer Services rispondendo a Cappellano e, sul piano funzionale, ad Alison Jones, responsabile globale dell’area Parts & Services e della Circular Economy. Luca Napolitano è stato infatti nominato Responsabile di Stellantis & You – Sales & Services, ruolo in cui riporterà a Jean-Philippe Imparato, subentrando a Roberta Zerbi.

Per il marchio Maserati, Simonetta Cerruti assume la responsabilità commerciale, riportando a Santo Ficili nell’ambito delle Maserati Operations, prendendo il posto proprio di Zuares. Infine, Erica Ferraioli diventa nuova Responsabile dei brand Alfa Romeo & Lancia nell’area Commercial Operations, ruolo in cui subentra a Simonetta Cerruti e riporterà a Maurizio Zuares.

«Queste nuove nomine – ha dichiarato Emanuele Cappellano – rafforzano la nostra attenzione verso il cliente, una priorità assoluta per l’azienda e per la nostra area. Allo stesso tempo permetteranno al nostro team europeo di esprimere al massimo il potenziale dei nostri brand, grazie a competenze solide e complementari.»

