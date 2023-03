Sciopero generale 8 marzo, disagi nei trasporti in tutta Italia: gli orari

Per oggi 8 marzo, Festa della Donna, i sindacati hanno indetto uno sciopero generale che coinvolge principalmente i settori dei trasporti, della sanità e della scuola. Lo protesta generale è motivata dalla lotta contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all’aborto e quello all’eguaglianza salariale

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, si preannuncia una giornata di disagi con l’agitazione che si articolerà in orari diversi nelle varie città, garantendo comunque il servizio minimo con le fasce di garanzia previste per treni, tram, bus e metro.

Treni

Trenitalia ha comunicato che oggi “circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity” e che “si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali”. Tuttavia lo sciopero nazionale riguarda anche il trasporto ferroviario con i lavoratori del gruppo FS Italiane, Trenord e Italo NTV che incrociano le braccia. Il personale di FS Italiane sciopera dalle 21 di martedì 7 alle 21 di mercoledì 8 marzo. Garanti i servizi essenziali previsti in casi di sciopero nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Trasporto pubblico locale

A Milano ATM garantisce che le linee della metropolitana saranno regolari da inizio giornata fino al pomeriggio, con i disagi che potrebbero iniziare dalle 18 fino alla fine del servizio. Bus, tram e filobus circoleranno da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Su tutta la rete ferroviaria della Lombardia possibili disagi anche sui treni regionali con Trenord che avvisa del rischio di variazioni e cancellazioni per tutta la giornata sui mezzi regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza. Mentre circoleranno regolarmente i treni garantiti in servizio tra le 6 e le 8 e quelli in servizio dopo le 18.

A Roma sono due le fasce orarie garantite dalle aziende di trasporto pubblico locale Atac, Astral, Roma Tpl e Cotral: da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A Torino i mezzi dovrebbero circolare regolarmente. A Bologna il trasporto pubblico si ferma dalle 8:30 alle 16:30 e poi dalle 19:30 fino al termine del servizio. A Napoli previste 24 ore di sciopero.

