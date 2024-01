Settimo torinese, ragazzi tendono nastro in strada ad altezza uomo: indagano i carabinieri [VIDEO]

Hanno teso un nastro di traverso sulla carreggiata per tentare di ostruire il passaggio dei veicoli. È accaduto a Settimo Torinese, nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio.

Ad agire è stato un gruppo di ragazzi, le cui gesta, filmate e finite sui social, per fortuna non hanno provocato conseguenze perché un’automobilista che era di passaggio nel sottopasso si è prontamente accorto del nastro e lo ha rimosso.

 

Un gesto sconsiderato e pericoloso che fa venire alla mente quanto avvenuto qualche settimana fa a Milano dove un 24enne è stato arrestato dopo che insieme ad altri ragazzi aveva teso un cavo d’acciaio ad altezza uomo lungo le due corsie di marcia della strada di Viale Toscana.

Carabinieri a caccia dei responsabili

Su quanto avvenuto a Settimo Torinese i carabinieri sono a caccia dei responsabili: “Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, – come sottolinea il Comune di Settimo – l’episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il Comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica”.

