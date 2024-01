Milano: un cavo d’acciaio ad altezza uomo, arrestato un 24enne

Una follia che poteva costare carissimo agli utenti della strada, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche. È accaduto questa notte a Milano, dove tre ragazzi hanno posizionato un cavo d’acciaio ad altezza uomo lungo le due corsie di marcia della strada di Viale Toscana. Uno dei tre è stato fermato ed arrestato.

Il fatto

Il fatto è accaduto alle 2.35, quando un 26enne appena rientrato a casa ha sentito dei rumori e si è affacciato alla finestra, notando i tre ragazzi che sistemavano il cavo. Ha informato immediatamente le forze dell’ordine, che immediatamente sono arrivate sul posto con tre pattuglie ed hanno tranciato subito il cavo, liberando la via ed evitando incidenti o problemi sulla strada.

Poi due pattuglie si sono messe sulle tracce dei tre ragazzi, rintracciandone uno dopo pochi secondi in una via limitrofa, mentre camminava verso la propria casa. Il 24enne è stato fermato e, dopo la disposizione del pm, arrestato, mentre gli altri due complici sono fuggiti (pare con uno scooter) e non sono stati ancora trovati.

”Volevamo divertirci”

L’arrestato è stato ovviamente interrogato e, dopo aver inizialmente negato, ha ammesso il fatto. “Ho fatto una cavolata per gioco, volevamo divertirci – sarebbero state le sue parole – Eravamo annoiati”. Mentre sugli altri due complici ha chiarito di averli conosciuti solamente via social, senza sapere le loro generalità reali.

Il 24enne ha dei precedenti ed è stato accusato, da parte del pm Enrico Pavone, di tentata strage ed attentato alla sicurezza dei trasporti, in concorso con ignoti.

