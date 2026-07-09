Sicurezza stradale: il 24% delle auto ha pneumatici irregolari, i dati di Vacanze Sicure 2026

Anche quest’anno, in vista dell’esodo estivo, Polizia di Stato e Assogomma tornano in campo con “Vacanze Sicure“, la storica campagna giunta alla ventiquattresima edizione dedicata al controllo degli pneumatici prima delle partenze estive. E i numeri che emergono dalla strade italiane, illustrati nel corso della conferenza stampa organizzata da Assogomma, in collaborazione con la Polizia Stradale, e tenutasi a Roma nei giorni scorsi, raccontano una situazione che non accenna a migliorare sul fronte della sicurezza legata agli pneumatici.

Pneumatici irregolari per un’auto su quattro

Tra aprile e giugno 2026 la Polizia Stradale ha effettuato oltre 10.000 controlli su autovetture in sette regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Trentino-Alto Adige con Belluno), un campione che rappresenta circa il 29% del parco circolante nazionale. Il risultato è preoccupante: quasi un veicolo su quattro (24,3%) presenta irregolarità legate agli pneumatici, percentuale che sale al 29,7% considerando anche le revisioni mancanti.

Le irregolarità più diffuse

Tra le anomalie più diffuse rilevate nel corso dei controlli degli agenti spiccano gli pneumatici lisci, sotto la soglia legale di 1,6 mm di profondità residua del battistrada, riscontrati nel 10,63% dei casi, con punte vicine al 20% in due regioni. Segue la disomogeneità dell’equipaggiamento sullo stesso asse (10,38%), spesso legata all’uso di pneumatici di marche diverse, mentre il 5,61% dei veicoli mostrava danni visibili alle gomme e l’1,94% montava pneumatici non omologati. Sorprendente inoltre anche il fatto che il 42,73% delle auto controllate viaggiasse ancora con pneumatici invernali. Numeri del 2026 che, nel complesso, confermano un trend di peggioramento già osservato negli anni precedenti.

Controlli periodici per non mettersi a rischio

In occasione della presentazione dei dati, Fabio Bertolotti di Assogomma ha sottolineato l’importanza dei controlli periodici degli pneumatici: “La sicurezza del veicolo dipende dagli pneumatici e dal loro stato di manutenzione. I controlli vanno effettuati periodicamente da gommisti specializzati. Il fai da te è vietato e può essere pericoloso. Un controllo professionale prima delle partenze può aiutare a prevenire inconvenienti, fermate forzate e situazioni di pericolo. Anche per questo Assogomma invita gli automobilisti a rivolgersi a un gommista: il controllo visivo può offrire un contributo concreto alla sicurezza propria e degli altri”.

Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale, ha sottolinea come pneumatici usurati o non conformi aumentino i rischi soprattutto nei viaggi più lunghi come quelli che si affrontano più frequentemente in estate: “La sicurezza stradale passa anche attraverso l’attenzione alla corretta manutenzione dei veicoli. Pneumatici usurati, danneggiati o non conformi aumentano i rischi alla guida, soprattutto nei lunghi spostamenti estivi. Per questo raccomandiamo a tutti gli utenti della strada di verificare le condizioni del proprio veicolo prima di partire, provvedendo a controlli accurati e di tenere comportamenti responsabili alla guida”.

Cosa controllare prima di mettersi in viaggio

Prima di partire, gli esperti raccomandano di controllare una serie di cose, in particolare: pressione di gonfiaggio, usura del battistrada, eventuali danneggiamenti (tagli, rigonfiamenti, screpolature), omogeneità tra gli pneumatici dello stesso asse, conformità con la carta di circolazione, condizione del ruotino o della ruota di scorta, verifica accurata delle gomme di eventuali carrelli e rimorchi, così come quelle dei camper, mezzi spesso soggetti a lunghi periodi di fermo e a carichi elevati.

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