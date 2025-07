Volkswagen ID.4: con il restyling il suo design cambierà molto [RENDER]

Nel 2026 arriverà il restyling di Volkswagen ID.4. Il modello elettrico della casa tedesca si avvicina al suo quinto compleanno e presto subirà un profondo aggiornamento. A quanto pare, questo restyling sarà così vasto che assomiglierà più ad una nuova generazione che ad un aggiornamento di metà carriera. Infatti si dice che il suo design sarà profondamente rivisto.

Ecco come cambierà Volkswagen ID.4 con il restyling del 2026

Il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha entusiasticamente anticipato il redesign della ID.4 del 2026, descrivendola come una trasformazione completa sia estetica che tecnologica. Schäfer ha sottolineato l’importanza di integrare il nuovo design con il linguaggio stilistico delle future ID.1 e ID.2, posizionando la Volkswagen ID.4 come fulcro strategico della gamma elettrica della casa tedesca. Inoltre, ha confermato che nonostante l’evoluzione verso veicoli totalmente elettrici, nomi iconici come Tiguan continueranno a essere parte integrante del portfolio dell’azienda, mantenendo un legame con il passato di successo di Volkswagen.

In un’intervista con Autocar, il responsabile dello sviluppo tecnico della Volkswagen, Kai Grünitz, ha confermato di recente che Volkswagen ID.4 seguirà l’esempio della ID.3 adottando il nuovo linguaggio stilistico introdotto per la prima volta nel concept ID.2all del 2023, conferendole “una somiglianza con l’ID.2” e una “posizione più bassa e tozza”. All’interno, Grünitz ha confermato che le rinnovate ID.3 e ID.4 avranno interni completamente rinnovati, con un cruscotto e un’interfaccia utente rinnovati. Tra le modifiche, il ritorno di pulsanti e manopole fisici.

Sulla base di queste dichiarazioni e di altre indiscrezioni trapelate, il magazine britannico ha pubblicato nelle scorse ore un render in cui immagina quelli che potrebbero essere i cambiamenti estetici di questo modello con l’arrivo dell’aggiornamento il prossimo anno.

