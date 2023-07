Smart #1 Summer Recharge Tour permette di scoprire la #1 [FOTO]

Smart è pronta a rinfrescare l’estate italiana con un tour unico e avvincente denominato #1 Summer Recharge Tour. Questa esperienza coinvolgente offrirà l’opportunità di esplorare la nuovissima Smart #1, il fiore all’occhiello della nuova generazione di veicoli del marchio tedesco.

La nuova #1 è una reinterpretazione audace e creativa della tradizionale formula di successo che ha definito il costruttore tedesco fin dall’inizio. Si tratta di un nuovo concetto di mobilità, più grande e sportivo, ma con l’essenza Smart che l’ha sempre contraddistinta.

Una flotta di Smart #1 attraverserà tutta l’Italia

Secondo Micaela Seganti, responsabile marketing di Smart Italia, il nuovo crossover elettrico offre ai fedeli fan del brand l’opportunità di abbracciare l’innovazione che ha reso famoso la ForTwo, allargandolo per includere tutta la famiglia. Tutto questo, naturalmente, senza perdere l’unicità e l’intelligenza del concept originale Smart.

#1 Summer Recharge Tour porterà la Smart #1 nelle destinazioni estive più amate in Italia. Da Nord a Sud, dalla Liguria alla Sicilia, e passando per la Puglia e la Toscana, la flotta di #1 permetterà agli entusiasti di immergersi in un’esperienza che va ben oltre un semplice test drive.

Ci sono anche gli Eco Space

Il cuore pulsante del tour è l’invito a “ricaricarsi” presso gli Eco Space dell’azienda. Questi luoghi di relax offrono ai visitatori la possibilità di partecipare a sessioni di meditazione immersiva prima di salire a bordo dell’EV per un test drive e di godere di bevande biologiche offerte dal produttore tedesco. Vari servizi complementari, come la pulizia dell’auto e le vetture di cortesia, sono disponibili per gli ospiti.

Ricordiamo che la Smart #1 si distingue per le sue tre diverse versioni: Pro+, Premium e Brabus. Con un’autonomia che arriva fino a 440 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica (che arriva fino a 150 kW in DC e fino a 22 kW in AC) e un display touch centrale da 12.8 pollici standard per il sistema di infotainment su tutte le versioni, è uno dei veicoli più innovativi presenti ad oggi sul mercato.

