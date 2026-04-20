Smart Concept #2 svelata: ecco come sarà la nuova due posti elettrica

Il ritorno della Smart a due posti si avvicina e si fa sempre più concreto, con il rilascio dei primi bozzetti ufficiali e le immagini che mostrano alcuni dettagli della nuova Smart Concept #2. L’imminente debutto dello studio di design ci offre un’anteprima concreta della nuova interpretazione della storica due posti che ha segnato il DNA di Smart, definendone la sua natura di innovativa protagonista della mobilità urbana.

La nuova Smart Concept #2 debutterà il 22 aprile a Pechino, in occasione del Smart Global Brand Event, per poi mostrarsi al pubblico ad Auto Beijing 2026. All’evento aziendale di Smart, dove sarà illustrata l’evoluzione del brand e della gamma prodotti, la Concept #2 condividerà la scena con la prima mondiale della Smart #6 EHD, un nuovo modello destinato al mercato cinese. Entrambi i nuovi modelli di Smart, progettati per segmenti differenti, sono stati disegnati dal Mercedes-Benz Global Design Team.

Smart Concept #2: la perseveranza di sfidare le convenzioni

Mantenendo l’essenza dell’amata due posti urbana ForTwo, la Smart Concept #2 viene reinterpretata in chiave contemporanea con un approccio audace che si esprime attraverso il distintivo design esterno che ci anticipa come sarà la futura Smart #2, una city car elettrica in cui la funzione diventa espressione di stile, per una vettura che va oltre il concetto di praticità puntando a trasformarsi in estensione dell’identità personale.

Il design esterno della Smart Concept #2 si caratterizza per la combinazione cromatica bicolore, con finitura matte bianca e dettagli in oro caldo. Sia la pulizia delle linee che i particolari ricercati, come fibbie e inserti in pelle, sono espressioni di minimalismo moderno che strizza l’occhio al fashion premium. La silhouette compatta e ridotta all’essenziale, conserva una forte coerenza stilistica con la prima Smart ForTwo, reincarnandone lo spirito in chiave moderna ed elettrica.

Smart #6 EHD: sportività ed eleganza per il mercato cinese

L’altra grande novità che sta per essere svelata in anteprima mondiale dal brand è la Smart #6 EHD, prima berlina fastback premium del marchio. Disegnata da Mercedes-Benz, la Smart #6 EHD, che sarà lanciata inizialmente solo nel mercato cinese, ambisce a definire nuovi standard del segmento attraverso una proposta altamente originale.

Lo Smart Global Brand Event 2026 sarà anche l’occasione per ribadire la nuova visione del brand, sintetizzata nel messaggio “Change of Perspectives” che dà il titolo alla campagna del brand lanciata quest’anno, con la quale Smart invita a superare gli schemi del passato e adottare nuovi punti di vista. Tenendo fede alla tradizione di marchio capace di interpretare la mobilità in modo differente, Smart si evolve e cresce ampliando la propria gamma prodotti per rispondere a diversificate esigenze di mobilità e contribuire a ridefinire lo stile di vita urbana in Europa, Cina e nei principali mercati globali.

Rate this post