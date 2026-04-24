Smart #6 EHD: al Salone di Pechino 2026 la berlina ibrida plug-in da 429 CV

Il Salone di Pechino 2026 è il palcoscenico dal quale Smart ha deciso di scoprire le carte relative al futuro e all’espansione della gamma del brand. A catalizzare l’attenzione alla kermesse della capitale cinese che nei prossimi giorni accentrerà l’attenzione mondiale del settore automotive è soprattutto la Smart #2 Concept, il prototipo della piccola city car a due posti che prefigura l’imminente ritorno di una vettura ultra-compatta orientata alla mobilità urbana che possa raccogliere l’eredità dell’iconica ForTwo, reinterpretandola in chiave moderna ed elettrica.

La Smart più grande di sempre: è lunga quasi 5 metri

Ma il concept della Smart 2 non è l’unica novità del brand al Salone di Pechino 2026, dove è presenta anche la Smart #6 EHD, che possiamo apprezzare nel dettaglio in una serie di foto live scattate alla manifestazione cinese. Si tratta di una berlina, tipologia di veicolo inedito finora per Smart, destinata almeno inizialmente solo al mercato cinese. La Smart #6 EHD è la vettura più grande finora costruita dal marchio, misurando 4.960 mm in lunghezza, 1.922 mm in larghezza e 1.508 mm in altezza, per un passo di 2.926 mm che garantisce un abitabilità elevata ai passeggeri posteriori, a cui si aggiunge un generoso bagagliaio da 525 litri di capacità.

Interni di lusso in salsa Mercedes

Gli interni della Smart #6 EHD puntano dritti al lusso più esclusivo e non a caso la progettazione dell’abitacolo, sottolinea Smart, ha seguito “gli standard di Mercedes-Benz”. Lo stile dell’abitacolo richiama quello di altri modelli, come il SUV #5, con la plancia dominata da tre display uno accanto all’altro demandati a strumentazione, infotainment e intrattenimento per il passeggero. A rendere gli interni più raffinati ci sono anche i sedili rivestiti in pelle Nappa e la scenografica illuminazione ambientale con 800 punti luminosi e personalizzabile con 20 effetti differenti.

Con motore ibrido plug-in da 429 CV e fino a 1.800 km d’autonomia

La Smart #6 EHD è equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in che combina il motore benzina turbo 1.5 da 161 CV ed un’unità elettrica sviluppando una potenza di sistema di 429 CV, associato a un cambio ibrido a 3 marce. La berlina di Smart viene proposta con due diversi tagli di batteria: 20 kWh e 41 kWh. La variante con la batteria più grande punta a offrire un livello di autonomia in elettrico fino a 285 km (ciclo cinese WLTC), mentre l’autonomia complessiva supera i 1.800 chilometri. La motorizzazione ibrida plug-in potrebbe non essere l’unica della gamma, con Smart che potrebbe proporre in futuro anche una versione 100% elettrica.

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