Sondrio, scuolabus esce di strada e precipita nel torrente a Valfurva: quattro studenti e l’autista feriti

A bordo del mezzo, diretto a Bormio, c'erano nove ragazzi

di Gaetano Scavuzzo31 Ottobre, 2025

Incidente scuolabus

Grave incidente stradale quello avvenuto questa mattina a Valfurva (Sondrio) dove uno scuolabus carico di studenti diretto a Bormio è uscito di strada ed è precipitato per alcuni metri finendo, ribaltato sul fianco sinistro, nel torrente Frodolfo. Al momento dell’incidente sul mezzo si trovavano nove studenti, quattro dei quali, tutti minorenni, sono rimasti lievemente feriti e trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo.

Rimasto ferito in modo più serio l’autista di 39 anni, anch’esso trasferito in ospedale, ma che non è comunque in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 7:30 del mattino, sono intervenuti i soccorritori di Areu 118, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Valdisotto e ai carabinieri della Compagnia di Tirano. Per consentire le operazione di recupero del mezzo è stata necessaria la temporanea chiusura al traffico della strada statale 300 del Passo di Gavia.

