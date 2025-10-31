Kia EV4 è tra le magnifiche sette in corsa per il titolo di Car of the Year 2026

La Kia EV4, il nuovo crossover elettrico della Casa coreana, è tra le sette auto finaliste dell’edizione 2026 del Car of the Year (COTY). La giuria internazionale ha inserito la Kia EV4 tra le sette vetture, dell’elenco iniziale composto da 35 modelli, ammesse alla fase conclusiva del processo selettivo e che si contenderanno il titolo di Auto dell’Anno, con la proclamazione del vincitore prevista per il 9 gennaio 2026 al Salone di Bruxelles.

L’ingresso della EV4 nella shortlist finale del premio è l’ottava candidatura di Kia al COTY, da quando nel 2008 il marchio è entrato per la prima volta nella rosa delle finaliste con Ceed. Inoltre si tratta della quinta candidatura consecutiva di Kia come finalista del premio: dopo la vittoria di EV6 nel 2022, di Niro nel 2023, di EV9 nel 2024 e del secondo posto di EV3 nel 2025.

Costruita in Europa per i clienti europei

La Kia EV4, primo modello completamente elettrico del brand coreano prodotto in Europa, poggia sulla piattaforma E-GMP e offre un livello di autonomia massima di 625 km nella versione hatchback e di 633 km in versione Fastback. Disponibile con due tagli di batteria (58,3 e 81,4 kWh), la EV4 supporto la ricarica ultra-rapida che consente di ricaricarsi dal 10 all’80% in circa 30 minuti. La gamma del crossover elettrico si amplierà ulteriormente nel 2026 con il lancio della versione ad alte prestazione Kia EV4 GT.

EV4 nella scia vincente di EV6 e EV3

L’inserimento della EV4 nell’elenco delle finaliste del COTY è stato accolto con entusiasmo dai vertici del marchio, con Marc Hedrich, presidente e CEO di Kia Europe, che ha commentato: “Sono molto felice e orgoglioso che la giuria del Car of the Year continui a premiare Kia. EV4 segue le orme di EV6 e di EV3, dimostrando che Kia non si limita a partecipare, ma compete ai massimi livelli in Europa. Progettata, messa a punto e prodotta in Europa per l’Europa, EV4 è la prova concreta e tangibile che la mobilità elettrica responsabile e di alta qualità può essere sia stimolante sia accessibile”.

Rate this post