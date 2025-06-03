Sparco svela la capsule collection celebrativa del Rally Italia Sardegna

Quella tra Sparco ed il Rally Italia Sardegna è una collaborazione che si rafforza sempre di più

di Andrea Senatore3 Giugno, 2025

Dal 5 all’8 giugno 2025 si terrà la 22esima edizione del Rally Italia Sardegna, sesta tappa del FIA World Rally Championship 2025. Sparco anche quest’anno sarà protagonista dell’evento. Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport. Alla gara prenderanno parte 68 equipaggi che dovranno affrontare ben 16 prove per un totale di 324 chilometri su sterrato all’interno del territorio di Olbia. Indubbiamente un evento da non perdere.

Sparco e il Rally Italia Sardegna consolidano la loro collaborazione con una novità: una capsule collection in edizione speciale, creata con il team M-Sport. Celebrando l’evento in Sardegna, la collezione include due t-shirt e una felpa con grafiche che richiamano l’isola e l’atmosfera dei rally. Le stampe riflettono la livrea della Ford Puma Hybrid Rally1 e la bandiera sarda, omaggiando la lunga partnership tra Sparco e M-Sport. I capi saranno in vendita nel corner Sparco all’evento, offrendo un’esperienza unica agli appassionati di rally.

All’interno dello stand vendita Sparco, gli appassionati potranno scoprire le ultime novità della Collezione Heritage Sparco | Martini Racing, omaggio all’epoca d’oro del rally e al suo stile senza tempo. In anteprima saranno presentate anche le Nuove Collezioni Sparco 2025: la linea “Sparco | Gulf”, che reinterpreta i leggendari colori Gulf in chiave moderna, e la linea “Sparco | HF Heritage”, ispirata alle storiche Lancia Fulvia, Delta e Stratos, con una veste grafica che richiama i nuovi colori ufficiali del team Lancia Corse HF.

