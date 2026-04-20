Sparco tra le 50 eccellenze italiane dell’automotive

Sparco festeggia l’ingresso tra le Top 50 Eccellenze Italiane dell’Automotive, la classifica promossa da Gazzetta Motori insieme a ItalyPost. Il 26° posto ottenuto dall’azienda rappresenta il giusto riconoscimento di anni di crescita, di scelte strategiche e di capacità di restare competitiva in un settore che cambia in fretta e chiede ogni giorno di sapersi rimettere in gioco.

Sparco è tra le protagoniste delle “Top 50 ccellenze Italiane dell’Automotive”

La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in uno scenario simbolico per il mondo dell’impresa. A ritirare il premio è stato Aldino Bellazzini, CEO e Presidente di Sparco, alla guida di un percorso che negli anni ha accompagnato l’azienda verso una trasformazione profonda. Dal 2009 in poi, infatti, Sparco ha vissuto una fase di rafforzamento che l’ha portata a crescere sotto il profilo industriale, ad ampliare le attività e a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Un processo che non si è costruito in poco tempo e che probabilmente trova proprio in questo riconoscimento una delle sue conferme più evidenti.

La classifica è stata elaborata sulla base di parametri economico-finanziari certificati relativi al triennio 2022-2024. Ma dietro ai numeri, in casi come questo, c’è sempre qualcosa in più. C’è la capacità di tenere insieme solidità e visione, tradizione e cambiamento, identità e apertura. Ed è forse proprio questo uno degli aspetti che descrivono meglio il cammino di Sparco: la volontà di crescere senza perdere il legame con ciò che l’ha resa riconoscibile nel tempo.

Con quasi cinquant’anni di storia, Sparco è infatti molto più di un marchio noto nel mondo del motorsport. È una realtà che ha costruito la propria reputazione su valori precisi, come sicurezza, performance e design, e che nel tempo ha saputo trasformare questa esperienza in un patrimonio più ampio, capace di dialogare con il mondo automotive nel suo insieme. La sua forza è stata quella di non restare ferma nel recinto delle proprie origini, ma di usare quel bagaglio tecnico e culturale come base per aprirsi a nuovi ambiti e nuove opportunità.

È un passaggio che si vede bene anche nello sviluppo del settore dell’antinfortunistica, dove il know-how maturato nel racing trova applicazioni concrete in contesti diversi, ma guidati dallo stesso principio: mettere la sicurezza al centro. Ed è forse proprio qui che Sparco mostra in modo più chiaro la qualità del suo percorso, nella capacità cioè di trasformare una competenza specialistica in una leva di sviluppo più ampia.

L’ingresso nella Top 50 rafforza così il ruolo dell’azienda all’interno dell’ecosistema automotive, dove Sparco continua a collaborare con team, costruttori internazionali e progetti di primo impianto. Ma, ancora prima di questo, restituisce l’immagine di un’azienda italiana che continua a crescere con coerenza, credibilità e visione. E che, proprio per questo, rappresenta bene un’idea concreta di Made in Italy: non solo stile e riconoscibilità, ma anche cultura industriale, competenza e capacità di costruire valore nel tempo.

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