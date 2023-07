Spoticar: partner del Vertical Summer Tour 2023 sul litorale italiano

Estate, tempo di eventi e spettacoli nelle località turistiche italiane. Il Vertical Tour 2023 è l’evento itinerante di Radio Deejay ed andrà in scena presso le località balneari più belle e frequentate della penisola portando con sé sport, musica e divertimento. Otto tappe previste, con Spoticar mobility partner di questo evento.

“Abbiamo deciso di far parte di un Tour così coinvolgente per far conoscere il brand Spoticar ed essere ancora più vicini ai nostri clienti – sono le parole di Roberto Pastore, marketing manager del marchio in Italia – Abbiamo un compito preciso: accompagnare il cliente nella scelta della vettura second-hand più adatta per ogni singola esigenza, elettrica o ibrida, privata e professionale”.

Il Vertical Summer Tour 2023

L’edizione 2023 si struttura in otto tappe lungo il litorale italiano, coinvolgendo sette regioni dall’Adriatico al Tirreno, isole comprese – Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia – dal 22 luglio al 20 agosto.

Un enorme villaggio vacanze itinerante che, con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi porta animazione per una community fidelizzata composta da migliaia di persone. Tanti i momenti di spettacolo e intrattenimento, completati da giochi e quiz.

Spoticar al Vertical Tour

Per l’edizione Vertical Tour 2023, Spoticar fornirà vetture dedicate, tutte con motorizzazioni hybrid: Jeep Renegade, Jeep Compass, Fiat 500X Cabrio, Citroen C5 Aircross, Fiat Tipo SW, Opel Astra e Peugeot 508 SW. Tutti i veicoli saranno customizzati appositamente per l’iniziativa, presentando un’inedita grafica dedicata.

