Stellantis: il maxi piano di investimenti negli USA prende forma, in arrivo i primi 2.000 nuovi posti di lavoro

Il nuovo corso di Stellantis negli Stati Uniti sta prendendo una piega molto concreta. Il maxi piano da 13 miliardi di dollari, annunciato nei mesi scorsi è il cuore pulsante di una strategia che vuole riportare il Gruppo di Antonio Filosa a essere protagonista in uno dei mercati più competitivi al mondo. E i primi segnali arrivano già dal fronte del lavoro.

Stellantis annuncia le prime 2.000 nuove assunzioni negli USA del suo maxi piano

Secondo quanto riportato da diverse testate americane, Stellantis ha infatti avviato una campagna di assunzioni che porterà all’ingresso di circa 2.000 nuovi professionisti, soprattutto nei settori chiave dell’ingegneria, dello sviluppo prodotto e della qualità. Un cambio di marcia deciso, che porta la firma del nuovo CEO Antonio Filosa, pronto a voltare pagina rispetto all’impostazione più prudente della precedente gestione di Carlos Tavares.

Il mercato statunitense, dopo anni di numeri non entusiasmanti, torna quindi a occupare una posizione centrale nella strategia globale del Gruppo. E uno dei simboli più evidenti di questa inversione di tendenza è il Chrysler Tech Center: un colosso industriale che negli ultimi anni si era progressivamente svuotato, complice un ricorso massiccio allo smart working. Oggi, invece, sta tornando a popolarsi. Le prime assunzioni sono già state effettuate e molte altre arriveranno nei prossimi mesi, riportando vitalità in quello che resta uno dei centri tecnici più importanti degli Stati Uniti.

Il piano complessivo prevede la creazione di oltre 5.000 posti di lavoro nei prossimi anni, un orientamento che non è passato inosservato ai sindacati americani, in particolare alla UAW, che aveva spesso contestato le scelte del passato. Ma il rilancio non riguarda solo le persone. Stellantis sta lavorando anche per ricostruire un rapporto più equilibrato e collaborativo con la supply chain, cercando di mitigare l’impatto dei dazi e di ristabilire un clima di fiducia con i fornitori.

Il messaggio è chiaro: Stellantis vuole riprendersi un ruolo da protagonista in America. E lo sta facendo con investimenti, assunzioni e una gamma prodotti finalmente allineata alle aspettative del mercato. Uno slancio che potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione per il Gruppo al di là dell’Atlantico.

