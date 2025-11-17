Stellantis: Olivier Jansonnie è il nuovo responsabile del Motorsport

Nuovo cambio nella dirigenza di Stellantis. Dopo i cambiamenti annunciati nelle scorse settimane, c’è una novità anche al vertice della sezione Motorsport. A partire dal prossimo 31 gennaio, infatti, Oliver Jansonnie sarà il nuovo responsabile del settore, prendendo il posto di Jean-Marc Finot. Quest’ultimo, dopo aver contribuito a numerosi successi, ha annunciato il suo ritiro.

“Il motorsport è da sempre una pietra miliare dell’industria automobilistica, plasmando l’eredità dei marchi Stellantis attraverso vittorie iconiche – sono le parole di Jansonnie – Entrando in una nuova era di campionati globali, la mia missione è chiara: coltivare talento ed eccellenza per mantenere i nostri brand all’avanguardia in innovazione e performance. Con il sostegno dei nostri team, sono pronto affrontare questa sfida con determinazione e a far brillare i nostri colori più che mai”.

La carriera di Olivier Jansonnie

Laureato a Centrale-Supélec, Olivier Jansonnie vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nel motorsport, in numerose categorie. Ha iniziato la sua carriera in Peugeot Sport nel 1998, per poi passare a Mitsubishi nel 2003 per lo sviluppo della Lancer WRC, tornando al marchio francese per numerosi programmi WRC ed Endurance, con il trionfo a Le Mans nel 2009.

Nel 2012 diventa responsabile dello sviluppo veicolo in BMW, supervisionando Design Office, Aerodynamics development and Quality engineering per tutte le attività motorsport del gruppo tedesco. Nel 2016 torna in Peugeot Sport come direttore tecnico e Automotive Project Director, guidando i programmi Cross-Country (Dakar), WRX ed e-WRX. Dal 2020 è alla guida del programma Endurance per Stellantis Motorsport e Team Principal del Peugeot Total Energies Team. Dal 31 gennaio diventerà responsabile di Stellantis Motorsport.

