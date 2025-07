Hyundai: viene integrato Google Place nei sistemi di navigazione

Hyundai aggiorna il proprio sistema di navigazione ed annuncia l’implementazione di Google Place all’interno dei navigatori di ultima generazione. In questo modo, sono disponibili per gli utenti le informazioni di ‘Big G’ sui punti di interesse, con filtri e liste per facilitare la ricerca. Sono attualmente sei i modelli del marchio coreano ad aver disponibile il servizio.

Come funziona

Google Places espande le opzioni di navigazione a bordo grazie a un database completo di indirizzi e dettagli su numerosi punti di interesse. Il sistema rende disponibili informazioni aggiuntive come orari di apertura, descrizioni, foto, e si distingue per l’inserimento intuitivo degli indirizzi grazie a un potente sistema di completamento automatico e a una ricerca testuale avanzata.

L’accesso al servizio di ‘Big G’ consente, a chiunque guidi una delle vetture del brand coinvolte nell’aggiornamento, di accedere all’ampio database di località di Google, che include oltre 200 milioni di punti di interesse, semplificando la ricerca delle destinazioni. L’inserimento degli indirizzi è più veloce e intuitivo, con suggerimenti che appaiono durante la digitazione.

Le auto su cui è disponibile

L’integrazione, attiva da queste settimane, è disponibile su tutti i veicoli dotati del nuovo sistema di infotainment ccNC (connected car Navigation Cockpit) e aggiornati con il software più recente, tra cui anche i veicoli già consegnati ai clienti.

Al momento, i modelli del marchio coreano su cui è disponibile il servizio Google Places sono le nuove Kona, Santa Fe, Tucson e Ioniq 5, oltre a Ioniq 5 N e Ioniq 9.

