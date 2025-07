Jeep Wagoneer 4xe avvistata sulle strade di Torino [FOTO SPIA]

Nella gamma della nuova Jeep Wagoneer, il grande SUV ad alimentazione elettrica del marchio americano, presto ci sarà spazio anche per la motorizzazione ibrida plug-in 4xe. A suggerire la novità in arrivo che amplierà l’offerta di motorizzazioni disponibili per la nuova Wagoneer sono una serie di foto spia, pubblicate sui social dal carspotter Walter Vayr, che immortalano un prototipo della Jeep Wagoneer 4xe sulle strade di Torino.

Non solo elettrica

Il SUV full-size, che qualche mese fa Jeep ha presentato per il mercato nordamericano con le novità del Model Year 2025 della Wagoneer S tra cui il nuovo allestimento Limited (in aggiunta al Lauch Edition) con due motori elettrici per 600 CV di potenza complessiva, appare dunque destinato ad arricchire le opzioni di scelta rendendo disponibile anche il powertrain ibrido ricaricabile “alla spina”, tecnologia che in casa Jeep è appunto identificata con la sigla 4xe, trasposizione green del classico 4×4.

Il logo 4xe sul portellone posteriore

Le immagini scattate nei giorni scorsi in giro per Torino ci mostrano un prototipo della Jeep Wagoneer, modello costruito sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, con carrozzeria di colore bianco e tetto in contrasto nero ad effetto “sospeso”. Oltre alle linee taglienti e decise del design che caratterizzano le forme squadrate del grande SUV, il generoso frontale presenta i tratti stilistici giù noti, con la stretta griglia sulla parte superiore e la sottile striscia luminosa a tutta larghezza. Stesso discorso anche per il posteriore, dove spicca la novità del badge “4xe” sulla parte sinistra del portellone svelando la motorizzazione ibrida che si nasconde sotto il cofano.

