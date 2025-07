Suzuki celebra le grandi protagoniste del Giro d’Italia Women

Domenica 13 luglio si è conclusa la 36ª edizione del Giro d’Italia Women, organizzata da RCS Sport & Events. La corsa, disputata dal 6 al 13 luglio, ha coperto 920 km suddivisi in otto tappe, con partenza da Bergamo e arrivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’evento ha offerto momenti di grande intensità, tra cronometro, salite e volate finali, mettendo in luce passione, determinazione e spirito di squadra. Valori che Suzuki condivide profondamente con il mondo sportivo e ciclistico. Per questo, l’azienda ha accompagnato le atlete lungo tutte le tappe, attraversando Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna.

Suzuki rivolge un sentito applauso a tutte le atlete che hanno reso memorabile questa edizione

Tappa dopo tappa, Suzuki ha accompagnato l’organizzazione del Giro d’Italia Women 2025 come Mobility Partner, mettendo a disposizione una flotta di veicoli interamente ibridi e moto per garantire un supporto logistico puntuale ed efficiente. Un impegno concreto che riflette la filosofia della casa giapponese: promuovere una mobilità attenta all’ambiente e alle persone. La casa giapponese rivolge un sentito applauso a tutte le atlete che hanno reso memorabile questa edizione, riconoscendone il valore umano e sportivo. Un pensiero speciale va a Elisa Longo Borghini, ambassador del brand, che ha trionfato per il secondo anno consecutivo, entrando nella storia della Corsa Rosa.

La nuova vincitrice del Giro d’Italia Women ha commentato così il suo successo: “Sono davvero felice di essere riuscita a conquistare per la seconda volta questa gara, è qualcosa di speciale. Il mio obiettivo iniziale era salire sul podio, ma riuscire a indossare ancora una volta la maglia rosa è stato straordinario. Questa vittoria è frutto del lavoro di squadra: ci abbiamo messo gambe, testa e cuore. Avere il supporto di Suzuki nei miei allenamenti quotidiani è stato fondamentale. Sono molto legata alla mia Swift: mi accompagna ogni giorno e mi permette di esplorare le strade del territorio dove vivo, è diventata una presenza costante.”

