Suzuki e Federazione Italiana Canottaggio: partnership all’insegna di sport e sostenibilità

Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) hanno ufficializzato una nuova partnership che porterà il marchio giapponese sulle divise ufficiali degli atleti azzurri impegnati nelle principali competizioni nazionali e internazionali. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione a tutto campo, che accompagnerà la Federazione tanto nelle attività in acqua quanto negli spostamenti su strada.

Suzuki sosterrà la Federazione durante le attività di assistenza agli equipaggi

Nel dettaglio, Suzuki fornirà fuoribordo senza patente fino a 40 cavalli per l’assistenza agli equipaggi, una scelta che punta su affidabilità, consumi ridotti e basso impatto ambientale. Parallelamente, la FIC potrà contare su una flotta di vetture della casa nipponica destinate ai servizi federali, garantendo praticità, efficienza e sostenibilità anche fuori dall’acqua.

“Accogliere Suzuki all’interno della famiglia della Federazione Italiana Canottaggio ha un significato importante – ha dichiarato il presidente FIC Davide Tizzano –. Condividiamo valori come innovazione, eccellenza, lavoro di squadra e attenzione alla sostenibilità, come dimostrato dall’iniziativa ‘Insieme per un Po pulito’ realizzata lo scorso giugno.”

Entusiasmo confermato anche da Suzuki Italia: “Il canottaggio esprime forza, resistenza e spirito di squadra, valori che rispecchiano la filosofia Suzuki – ha spiegato Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine –. Siamo orgogliosi di essere al fianco della Federazione e degli atleti azzurri.”

La partnership è stata presentata ufficialmente a Torino il 7 novembre presso la Reale Società Canottieri Cerea, in occasione della 34ª Silverskiff, la prestigiosa regata endurance che ha riunito 730 atleti da 23 nazioni, tra cui protagonisti di Parigi 2024 e Shanghai 2025. L’evento ha visto la presenza delle istituzioni cittadine e dei vogatori azzurri.

Il percorso comune tra Suzuki e FIC si inserisce in un momento particolarmente brillante per il canottaggio italiano, reduce dal titolo mondiale nel 4 di coppia e dall’argento nell’otto misto. La collaborazione accompagnerà la Nazionale anche nei grandi appuntamenti del 2026, dagli Europei di Varese ai Mondiali di Amsterdam, fino alle competizioni giovanili e alle prove internazionali di Beach Sprint. Una sinergia che guarda lontano, unendo sport, innovazione e impegno ambientale.

