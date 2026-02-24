Suzuki: le ibride in primo piano al Trofeo Laigueglia 2026

La gara ligure si disputerà mercoledì 4 marzo

di Fabio Cavagnera24 Febbraio, 2026

Suzuki

Suzuki: le ibride in primo piano al Trofeo Laigueglia 2026

Si avvicina la primavera ed è tutto pronto per l’avvio della nuova stagione del ciclismo mondiale. Una delle principali corse di inizio anno in Italia è il Trofeo Laigueglia, giunto in questo 2026 alla sua 63.a edizione. Suzuki sarà partner con questa competizione, proseguendo il suo lavoro nel mondo delle due ruote, e metterà in primo piano le proprie vetture ibride,

Suzuki al Laigueglia

La casa giapponese fornirà, infatti, a supporto della gara e dei ciclisti, una flotta di auto ibride, in grado di garantire efficienza ed affidabilità su ogni tipo di percorso. Una gamma completa: dalla più piccola Swift ai SUV Vitara ed S-Cross, passando per la familiare Swace oppure la plug-in Across.

La partnership tra Suzuki ed il Trofeo Laigueglia nasce dal credere in un ciclismo capace di generare valore sportivo, turistico e ambientale, in linea con l’impegno verso prodotti e soluzioni che migliorino la qualità della vita delle persone e la sostenibilità della mobilità quotidiana.

II Trofeo Laigueglia 2026

L’edizione 2026 della corsa ciclistica ligure si svolgerà mercoledì 4 marzo, con la partenza da Albenga e l’arrivo a Laigueglia, dopo 192 chilometri, con 2900 metri di dislivello ed una serie di salite che potranno decidere la gara: dalla Cipressa a Cima Paravenna, per ripetere tre volte Colla Micheri, nel circuito finale, dove potrebbero arrivare gli attacchi decisivi. Il Trofeo Laigueglia 2026 vedrà al via 24 squadre, di cui 9 protagoniste del World Tour.

