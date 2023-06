Suzuki scelta da ACI Rally Italia Talent come partner della stagione 2023

Suzuki è stata scelta da ACI Rally Italia Talent per la stagione 2023, a bordo della Suzuki Swift Sport Hybrid. La filosofia prevista dal programma si sposa perfettamente con i valori della casa automobilistica giapponese, per esprimere al meglio il mondo del motorsport.

Per chi non lo sapesse, ACI Rally Italia Talent è un format concepito nel 2014 per consentire agli appassionati di avvicinarsi al mondo dei rally e per consentire ai più talentuosi di partecipare gratuitamente a una gara nelle vesti di veri piloti.

In questi ultimi anni, ACI Rally Italia Talent ha realizzato il sogno di 54 aspiranti piloti e di altrettanti aspiranti navigatori. Tutti possono partecipare al concorso, anche chi non ha mai affrontato una gara. Inoltre, non sono necessarie la patente di guida e la licenza ACI Sport per poter partecipare. L’unico requisito indispensabile è aver compiuto almeno 14 anni di età.

Diverse Suzuki Swift Sport Hybrid sono state messe a disposizione per l’evento

ACI ha scelto la Sicilia per la prima delle sette selezioni regionali di ACI Rally Italia Talent 2023. La manifestazione prenderà il via il prossimo weekend presso l’Autodromo di Pergusa. Da oggi fino a domenica, i “rittini” si sfideranno a bordo di una flotta di Suzuki Swift Sport Hybrid.

Tutti i candidati cercheranno di guadagnarsi l’accesso alle fasi successive, da cui usciranno poi gli equipaggi selezionati per partecipare a un vero rally valido per i campionati o i trofei titolati ACI Sport nella fila del team di Rally Italia Talent.

Le successive selezioni si svolgeranno in Sardegna, Lombardia, Toscana/Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto, già a partire dalle prossime settimane. È possibile iscriversi direttamente online tramite l’apposito sito Web.

