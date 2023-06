Suzuki scende in campo per sostenere l’evento benefico dell’UGI

Suzuki ha annunciato che sosterrà la terza edizione de “La partita più bella del mondo”, l’evento benefico di calcio organizzato dall’Unione Genitori Italiani (UGI), che si svolgerà domani e domenica a partire dalle 10:00 presso il campo Malabaila di Canale, in provincia di Cuneo.

L’evento di beneficenza è stato annunciato il 1° giugno durante una conferenza stampa tenutasi presso l’Istituto Comprensivo di Viale del Pesco a Canale. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica giapponese, questa manifestazione ha l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare progetti a favore di bambini e ragazzi con malattie oncologiche.

Oltre a Suzuki, l’iniziativa vede la collaborazione dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dell’ASD Canale Academy, della Juventus FC e del Torino FC, oltre al patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Canale e della Diocesi d’Alba.

L’evento si svolgerà domani e domenica

Suzuki sostiene il progetto, scendendo in campo con la squadra UGI ODV & Friends composta da dipendenti degli uffici italiani del brand. Domani si terrà la prima edizione del Torneo più bello del mondo riservato alla categoria 2013 “pulcini” del primo anno.

Il clou dell’evento sarà domenica con la Super Hero Edition, un torneo di quattro squadre miste di ragazzi e ragazze provenienti dai centri di oncoematologia pediatrica d’Italia (Regina Margherita di Torino, Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma e Santa Chiara di Pisa).

Protagonista anche Leonardo Bonucci

Alle 16:00 si svolgerà La partita più bella del mondo. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha già confermato la sua presenza, così come gli ex calciatori Hernanes, Franco Semioli, Andrea Fabbrini, Silvano Benedetti, la band degli Eugenio in Via di Gioia, Shade, il talent TV Fulvio Marino e molti altri.

La madrina dell’evento sarà Martina Maccari mentre le premiazioni del torneo e l’accoglienza delle squadre provenienti dagli ospedali italiani sarà fatta da Leonardo Bonucci. L’incasso sarà interamente devoluto a favore di UGI mentre l’ingresso prevede un’offerta minima di 5 € a persona.

