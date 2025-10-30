Suzuki Vision e-Sky: la kei car elettrica da 270 km di autonomia presentata al Japan Mobility Show [FOTO]

Al Japan Mobility Show diverse Case auto hanno presentato la loro idea di auto piccola, ecologica e accessibile, quelle tanto invocate e-car di cui, a detta di molti addetti ai lavori, avrebbe bisogno il mercato europeo per accelerare la transizione ecologica dell’auto che procedere a rilento e rendere concreta la diffusione capillare della mobilità elettrica. Tra le novità svelate a Tokyo e che si collocano all’interno di questa categoria c’è la Suzuki Vision e-Sky, una vera e propria kei car, mostrata in versione concept anticipando la versione di serie che verrà lanciata in Giappone nel corso del 2026.

Lunga 3,39 metri e con forme squadrate

Riprendendo il classico modello delle kei car giapponesi, la Suzuki Vision e-Sky punta su compattezza, funzionalità e accessibilità. Parliamo di una piccola vettura per la città che misura 3,39 metri in lunghezza, con un design caratterizzato da forme squadrate e sbalzi ridotti per massimizzare lo spazio interno. Gruppi ottici anteriori e fanali posteriori sono formati da delle sottili “C” con tecnologia a LED, mentre la fiancata è caratterizzata da cerchi carenati, specchietti snelli e maniglie a scomparsa sulle portiere.

Doppio display e interni minimal

La Suzuki Vision e-Sky beneficia di un abitacolo spazioso, considerando le dimensioni del veicolo. Gli interni della compatta giapponese puntano su semplicità e design minimale, con una plancia che propone un unico elemento a integrare due display, uno per la strumentazione digitale e uno per l’infotainment. A bordo troviamo anche alcuni comandi fisici, come quello per la climatizzazione, mentre più in basso è collocato il selettore del cambio.

Motore elettrico per 270 km d’autonomia

A livello di meccanica, la Suzuki Vision e-Sky è spinta da un motore 100% elettrico, del quale per il momento non sono stati resi noti i dettagli tecnici. La Casa giapponese si è limitata ad anticipare che la vettura offrirà un’autonomia massima intorno ai 270 km e potrà essere ricaricata sia in corrente alternata che in corrente continua.

Rate this post