Hyundai: accelerazione sullo sviluppo di nuovi materiali per la mobilità

Hyundai accelera sullo sviluppo di nuovi materiali e componenti avanzati per la mobilità del futuro. La casa coreana, infatti, ha siglato uno Strategic Joint Development Agreement con Toray Group, una multinazionale giapponese, specializzata in prodotti industriali della chimica organica sintetica, chimica dei polimeri e biochimica. La cerimonia si è svolta a Seul, lo scorso 24 ottobre.

“Definendo con chiarezza le aree di interesse e unendo i nostri rispettivi punti di forza – le parole del vicepresidente esecutivo del marchio coreano Heung-soo Kim – lavoreremo fianco a fianco lungo l’intero ciclo, nel campo dei materiali compositi avanzati, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di rispondere con efficacia alle esigenze del mercato”.

Una partnership nata nel 2024

Questo nuovo accordo si inserisce nel percorso avviato, nell’aprile 2024, dal memorandum di cooperazione strategica, grazie al quale le due aziende hanno iniziato a collaborare nello sviluppo di materiali compositi ad alte prestazioni, come il carbon fiber-reinforced plastic (CFRP), pensati per elevare la sicurezza e le performance nella mobilità.

L’iniziativa riguarda non solo veicoli ad elevate performance, ma anche soluzioni di mobilità special-purpose, tra cui rover per l’esplorazione lunare e robot, aprendo nuove frontiere dell’innovazione tecnologica. Attraverso questa collaborazione, Hyundai mira a potenziare l’innovazione nell’ambito della mobilità del futuro e a creare nuove opportunità di mercato.

La divisione dei compiti

La casa coreana guiderà le attività di design a livello veicolare, conducendo verifiche di idoneità e valutazioni prestazionali dei materiali e componenti avanzati, mentre l’azienda giapponese si occuperà dello sviluppo e della produzione dei compositi in fibra di carbonio.

