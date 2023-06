Tesla Roadster: Elon Musk riapre gli ordini

Tesla Roadster torna nuovamente alla ribalta. Nelle scorse ore infatti il numero uno di Tesla, l’amministratore delegato Elon Musk ha riaperto gli ordini per acquistare la nuova generazione del celebre modello mostrata per la prima volta nel 2017. Le prenotazioni sono aperte in tutto il mondo Italia compresa. Chi volesse assicurarsi la vettura di Tesla dovrà pagare immediatamente 4.000 euro e poi entro 10 giorni altri 39.000 euro per confermare l’ordine.

Tesla Roadster: riaperte le prenotazioni con prezzi che partiranno da circa 200 mila euro

Il prezzo totale non è stato comunicato ma si vocifera possa partire da oltre 200.000 euro. Le prime consegne di Tesla Roadster dovrebbero avvenire nel corso del 2025. Infatti la produzione dovrebbe partire entro la fine del prossimo anno. Ricordiamo che questa auto vanta prestazioni davvero incredibili. Infatti grazie ad un motore da 1.200 cavalli e una velocità massima di 400 km/h, l’auto è capace di accelerare da 0 a 100 in appena 2,1 secondi.

Questa vettura oltre a prestazioni strabilianti vanta anche un’autonomia di circa 1.000 km. Insomma si tratta davvero di una vettura sportiva incredibile. Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno a proposito di questo atteso modello che finalmente dopo molti anni di attesa sembra vicino alla produzione.

