Toyota GR Yaris Rally Cup 2023: tutto pronto per la terza tappa

È tutto pronto per il terzo appuntamento della Toyota GR Yaris Rally Cup 2023 con il 43° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero, sulle dolomiti trentine. Sarà il terzo round del Campionato Italiano Rally Asfalto.

La precedente gara ha permesso al giovane veneto Jacopo Facco di prendersi il comando della classifica dopo essere arrivato al traguardo in seconda posizione a causa dei diversi colpi di scena. Per il terzo appuntamento della GR Yaris Rally Cup sono 12 i trofeisti iscritti (tra cui quattro under 25), con Facco che cercherà di sicuro l’allungo e Thomas Paperini che andrà alla ricerca di nuovo del primato.

Partendo proprio dal vincitore di Alba Mattiauda, per poi proseguire con Fabio Andolfi oppure con Tommaso Paleari. Il giovanissimo Vallino sarà assente al Rallye San Martino di Castrozza e Primiero 2023 in quanto impegnato con gli esami di maturità.

Grandi aspettative anche per il siciliano Lo Cascio, il laziale Di Giovanni e il pistoiese Ciardi, tutti con la voglia di fare progressi importanti nella classifica della competizione.

La partenza è prevista per venerdì 23 giugno

Si partirà venerdì 23 giugno con lo shakedown e la crono spettacolo, per proseguire poi sabato 24 con ripetizioni delle avvincenti prove di Gobbera, Val Malene, Manghen e a seguire la cerimonia di premiazione davanti al Sass Maor.

