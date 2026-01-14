Toyota si conferma primo costruttore auto al mondo: leader nelle vendite globali per il sesto anno di fila

Il colosso giapponese incrementa il distacco dal rivale di sempre, il Gruppo Volkswagen

di Gaetano Scavuzzo14 Gennaio, 2026

Toyota

Toyota si conferma primo costruttore auto al mondo: leader nelle vendite globali per il sesto anno di fila

Anche nel 2025 il Gruppo Toyota è stato il primo costruttore automobilistico mondiale per volumi di vendita, con il colosso giapponese che si conferma davanti a tutti per il sesto anno consecutivo. Nonostante i risultati commerciali definitivi dell’intero anno appena concluso debbano ancora essere resi noti, il Gruppo Toyota ha chiuso il 2025 davanti a tutti per vendite globali e per di più ha incrementato, in maniera significativa, il vantaggio nei confronti del Gruppo Volkswagen, rivale di sempre nel consueto duello che da anni vede competere i due costruttori per il gradino più alto del podio delle vendite mondiali.

Toyota ha venduto oltre 10,32 milioni di veicoli tra gennaio e novembre 2025

Il Gruppo Toyota può già festeggiare nonostante i dati ancora parziali. Nei primi 11 mesi del 2025 il colosso giapponese ha venduto circa 10,32 milioni di veicoli in tutto il mondo, con una crescita del 4,8% rispetto all’anno precedente, superando in modo netto il Gruppo Volkswagen, che ha chiuso l’anno con circa 8,98 milioni di unità vendute, registrando una flessione dello 0,5% sul 2024, sulla quale pesano soprattutto gli andamenti negativi nei mercati di Cina (-8%) e Nord America (-10,4%).

La crescita di Toyota in Nord America, Europa e Cina

Gli ottimi risultati del Gruppo Toyota nel periodo gennaio-novembre 2025 sono testimoniati dalle oltre 9,6 milioni di unità vendute nel mondo dai soli brand Toyota e Lexus, pari a un incremento del 3,8% sul 2024. Nonostante il complesso contesto del mercato, il costruttore nipponico ha chiuso i primi 11 mesi dell’anno con numeri in crescita in Nord America (+7,2%) e in Europa (+1,6%). Particolarmente significativo è poi il ritorno alla crescita in Cina, mercato nel quale, dopo quattro anni di flessione, il Gruppo Toyota è tornato a crescere registrando un +1,8% nei primi 11 mesi del 2025.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Toyota

Foto

Range Rover Velar Belgravia Edition - Foto ufficiali Toyota GR Yaris Morizo RR Geely Galaxy Cruiser - Foto concept Kia K4 Sportswagon 2026 - Foto ufficiali Ligier Myli 2026 - Foto ufficiali Cirelli 7zero7 - Foto ufficiali Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition - Foto ufficiali Volkswagen ID Era 9X - Foto ufficiali Renault Filante Toyota Hilux 2026 - Salone di Bruxelles Bugatti Lego - Gennaio 2026 Cirelli 7zero7 Tutte le foto