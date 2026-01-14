Toyota si conferma primo costruttore auto al mondo: leader nelle vendite globali per il sesto anno di fila

Anche nel 2025 il Gruppo Toyota è stato il primo costruttore automobilistico mondiale per volumi di vendita, con il colosso giapponese che si conferma davanti a tutti per il sesto anno consecutivo. Nonostante i risultati commerciali definitivi dell’intero anno appena concluso debbano ancora essere resi noti, il Gruppo Toyota ha chiuso il 2025 davanti a tutti per vendite globali e per di più ha incrementato, in maniera significativa, il vantaggio nei confronti del Gruppo Volkswagen, rivale di sempre nel consueto duello che da anni vede competere i due costruttori per il gradino più alto del podio delle vendite mondiali.

Toyota ha venduto oltre 10,32 milioni di veicoli tra gennaio e novembre 2025

Il Gruppo Toyota può già festeggiare nonostante i dati ancora parziali. Nei primi 11 mesi del 2025 il colosso giapponese ha venduto circa 10,32 milioni di veicoli in tutto il mondo, con una crescita del 4,8% rispetto all’anno precedente, superando in modo netto il Gruppo Volkswagen, che ha chiuso l’anno con circa 8,98 milioni di unità vendute, registrando una flessione dello 0,5% sul 2024, sulla quale pesano soprattutto gli andamenti negativi nei mercati di Cina (-8%) e Nord America (-10,4%).

La crescita di Toyota in Nord America, Europa e Cina

Gli ottimi risultati del Gruppo Toyota nel periodo gennaio-novembre 2025 sono testimoniati dalle oltre 9,6 milioni di unità vendute nel mondo dai soli brand Toyota e Lexus, pari a un incremento del 3,8% sul 2024. Nonostante il complesso contesto del mercato, il costruttore nipponico ha chiuso i primi 11 mesi dell’anno con numeri in crescita in Nord America (+7,2%) e in Europa (+1,6%). Particolarmente significativo è poi il ritorno alla crescita in Cina, mercato nel quale, dopo quattro anni di flessione, il Gruppo Toyota è tornato a crescere registrando un +1,8% nei primi 11 mesi del 2025.

