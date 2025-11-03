Trasformazione digitale Stellantis: partnership con Samsung per 23.000 display nei concessionari europei [FOTO]
I nuovi display Samsung saranno installati in 9.000 showroom Stellantis, di cui 1.000 in Italia, entro la fine del 2026
Concessionari Stellantis - Display Samsung
Nel processo di trasformazione digitale della propria rete di concessionari europei, Stellantis è affiancata da Samsung, partner tecnologico che supporta il programma di re-branding delle rete Stellantis con l’obiettivo di realizzare un customer journey evoluto, fluido e ritagliato su misura per le esigenze dell’utente.
Dopo aver avviato il progetto di collaborazione a marzo 2024, il suo completamento avverrà entro la fine del 2026 con l’integrazione di oltre 23.000 display professionali Samsung di ultima generazione all’interno di 9.000 concessionari Stellantis in tutta Europa, di cui più di 1.000 solo in Italia.
A rendere concreta la trasformazione digitale della customer experience in concessionaria sono i display Samsung QMC, disponibili in formati da 32 a 85 pollici, che rendono lo showroom un ambiente immersivo, con qualità visiva e interazione che coinvolgono il cliente nelle varie fasi del percorso d’acquisto, diventando parte integrante del customer journey in concessionaria.
Car Visualizer ad alta interattività
Gli schermi Samsung, sui quali i brand di Stellantis possono trasmettere i propri contenuti multimediali, assicurano un’esperienza interattiva grazie al Car Visualizer, uno strumento digitale intuitivo che permette al cliente di configurare la propria auto ideale direttamente in showroom attraverso la scelta guidata di vari aspetti (modello, motore, colore, cerchi, dettagli di design, ecc.), la visualizzazione realistica che assicura resa cromatica fedele e il supporto alla vendita con il percorso che porta alla generazione del preventivo, agevolando la descrizione del prodotto e facilitando la decisione d’acquisto.
