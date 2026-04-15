Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, il benzina torna con il cambio manuale

È stata ufficialmente lanciata, per poi arrivare nei concessionari a partire da maggio, la nuova Lancia Ypsilon dotata di motore turbo benzina da 101 CV di potenza massima, associato al grande ritorno del cambio manuale a sei marce. Un’aggiunta che va a completare la gamma della nuova compatta del marchio Stellantis, già composta dalle versioni Hybrid e 100% elettrica. Se già l’ibrido aveva presentato un aumento determinante delle vendite rispetto al lancio del solo elettrico (su un totale di circa 9.700 unità vendute, le ibride sono intorno alle 8.750 vetture), il motore Turbo 100 con cambio manuale potrebbe essere la chiave definitiva per la diffusione di questo modello sia nel mercato italiano che europeo, in attesa della presentazione della nuova Gamma nei prossimi mesi (questa al momento è ancora in fase di rifinizione). La scelta del manuale sottolinea un ritorno ad un’esperienza di guida più diretta e meno veicolata dalla tecnologia moderna. Come dichiarato durante la conferenza stampa da Roberta Zerbi, CEO di Lancia, la “perfezione non nasce mai dall’automatismo, ma sempre dalla padronanza di chi ha scelto di esserne protagonista consapevole”. Una lode diretta a chi piace guidare avendo il totale controllo sulla vettura.

Caratteristiche

Il nuovo motore turbo benzina è un tre cilindri da 1.199 cc di cilindrata, capace di generare una potenza di 101 CV con picco sui 5.500 giri al minuto, mentre la coppia si assesta sui 205 Nm, disponibili a partire da un regime di 1.750 giri al minuto. Come detto, però, la vera “novità”, se così la si può chiamare, è il cambio manuale a sei marce, molto richiesto da una vasta clientela come ci ha confermato Gianni Petullà, Responsabile Prodotto di Lancia, durante l’intervista che troverete nelle prossime puntate del podcast Motorionline Talks (cliccate qui per iscrivervi gratuitamente). Le prestazioni dichiarate da Stellantis per questa meccanica sono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. Il tutto con un’efficienza garantita da un sistema a iniezione diretta ad alta pressione (350 bar) con ciclo Miller. Non è ovviamente una versione sportiva, ma garantisce comunque a livello di dati la giusta agilità nel traffico quotidiano, al punto che questa motorizzazione sarà disponibile su tutti gli allestimenti in gamma, compreso l’HF Line che si ispira al mondo dei rally. Il turbo a geometria variabile garantisce una ripresa pronta, ideale per il traffico. All’interno, ovviamente, c’è stato un cambio importante: sparisce infatti il tavolino centrale, ormai icona di questo modello, per fare spazio alla manopola del cambio, anche se rimane comunque un pratico spazio porta-oggetti. I tecnici Lancia hanno lavorato molto anche sul volante e i materiali che lo compongono, oltre che alla manopola del cambio, in modo da trasmettere fisicamente un feeling di guida diretta. Nonostante il motore termico, le emissioni di CO2 sono di circa 120 g/km, volume decisamente contenuto per il segmento.

Quanto costerà?

Un altro elemento molto importante per questa nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 è ovviamente il prezzo, che promette di abbassare ulteriormente la soglia d’ingresso nel “Rinascimento Lancia” iniziato proprio con questo modello. Il prezzo di listino, infatti, parte da una versione d’attacco (chiamata semplicemente Ypsilon) da 22.200 €, ben 3.000 € più economica della versione ibrida. Lo stesso delta di prezzo di applica anche alle altre versioni. L’offerta di lancio, però, abbassa ancora di più la soglia, arrivando a 15.950 € con finanziamento Stellantis Financial Services. Questo prevede un anticipo di 3.660 € e 35 rate da 99 € l’una, con maxi rata finale da 12.681,10 € (alla fine si ottiene uno sconto totale sull’auto di 2.394 €).

LANCIA NUOVA YPSILON TURBO 100 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 408 cm; larghezza 176 cm; altezza 144 cm; passo 254 cm

Carrozzeria: berlina, cinque porte

Motore in prova: benzina da 101 CV

Trazione: anteriore

Cambio: manuale a 6 marce

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 10,2’’

Velocità massima: 194 km/h

Allestimenti: Ypsilon, LX, HF Line

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 352 a 1.163 litri

Consumi dichiarati: 5,2 – 5,4 litri/100 km

Sicurezza: cruise control adattivo, controllo corsia attivo, angolo cieco, guida autonoma di livello 2

Prezzo: Da 22.200 € (da 15.950 € in offerta lancio con finanziamento)

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