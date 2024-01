Un cervo attraversa la strada con un salto spettacolare a Santa Giustina (Belluno) [VIDEO]

La corsa veloce nei campi di un cervo verso la strada che effettua una spettacolare salto per superare l’asfalto e ricadere dell’altra parte della strada per continuare la sua corsa nell’erba. Un episodio accaduto lo scorso 2 gennaio su un strada extraurbana appena fuori Santa Giustina, comune della provincia di Belluno, al quale hanno assistito alcuni automobilisti che si trovavano di passaggio in quegli attimi.

Il maestoso balzo filmato con un cellulare

Il momento dell’incredibile balzo del cervo è stato immortalato con lo smartphone da una donna passeggera di un’auto in transito. Le immagini, messe poi online, sono diventati rapidamente virali con lo spettacolare salto dell’animale che ha fatto il giro dei social.

Video condiviso anche dal governatore del Veneto Zaia

Tra i tanti che hanno condiviso e rilanciato il video c’è anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha pubblicato il filmato del salto del cervo sul suo profilo TikTok. Il territorio del Bellunese, dove è stato filmato il balzo del cervo, è una zona dove sono frequenti gli avvistamenti di animali selvatici, compresi i grossi cervi, che spesso sono però sono un pericolo per gli utenti della strada causando purtroppo incidenti con il loro attraversamento improvviso della carreggiata.

