Volkswagen: crescono le elettriche, +34,7% nel corso del 2023

L’elettrificazione è un tema caldissimo ed il Gruppo Volkswagen ha annunciato di aver fatto un passo avanti molto importante nel 2023, con una crescita del 34,7% nelle consegne di BEV a livello mondiale. Con un passo avanti in tutti i continenti, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, con la ID.4/ID.5 come modelli più venduti.

“Siamo soddisfatti del successo sul mercato dei nostri forti Brand e modelli. È positivo che tutte le Marche principali e le Regioni siano in crescita – le parole di Olivier Blume, CEO del Gruppo Volkswagen – Stiamo portando avanti con determinazione la trasformazione. Nel 2023 le consegne di veicoli 100% elettrici sono salite del 35%. Grazie ai nuovi e interessanti prodotti saremo ben posizionati anche nell’anno in corso”.

I numeri del 2023

Lo scorso anno sono stati immatricolati 771.100 veicoli 100% elettrici del gruppo tedesco, rispetto ai 572.500 del 2022, con una quota di mercato cresciuta dal 6,9 all’8,3% a livello mondiale. I numeri sono stati trainati dal mercato europeo, dove c’è stata una crescita del 34,2% e la quota di mercato è ormai ben oltre la doppia cifra, attestandosi al 12,5%.

Anche negli Stati Uniti c’è stato un importante passo avanti, con 71.000 veicoli consegnati ed una quota arrivata al 10%, così come la Cina ha avuto una crescita, seppur inferiore, salendo al 5,9% di quota di mercato, con 191.800 unità vendute. In un paese dove i marchi locali sono molto forti, soprattutto sul tema dell’elettrificazione.

La classifica

La coppia Volkswagen ID.4/ID.5, come dicevamo, è stata la più venduta, con 223.100 unità immatricolate nel 2023, seguite dalla Volkswagen ID.3 (140.800) e dall’Audi Q4 e-tron (111.700). Questi modelli sono andati oltre le 100.000 vendite annuali, mentre sotto troviamo Skoda Enyaq iV (81.700) e Audi Q8 e-tron (49.000).

Rate this post