Volkswagen Golf GTI compie 50 anni: le celebrazioni nel 2026 [FOTO]

Il 2026 è l’anno in cui Volkswagen celebrerà in grande stile i cinquant’anni della Golf GTI, la compatta sportiva di maggior successo al mondo. Era il 1976 quando la prima Volkswagen Golf GTI venne lanciata sul mercato, con la Casa tedesca che venne sorpresa dall’enorme successo che fu in grado di riscuotere immediatamente questa Volkswagen da 110 CV, con griglia bordata di rosso, passaruota neri e una “palla da golf” sulla leva del cambio. Volkswagen aveva inizialmente previsto 5.000 unità, ma la domanda fu talmente elevata che solo nel primo anno ne furono vendute più di 50.000. In totale, furono costruite 461.690 Golf GTI di prima generazione.

La vettura che democratizzò l’auto sportiva

A fare breccia nel cuore degli appassionati, fu la capacità della Volkswagen Golf GTI di proporsi come auto sportiva precisa e dinamica, ma allo stesso tempo vettura pratica per ogni giorno. Anche il prezzo accessibile, 13.850 marchi tedeschi in Germania, contribuì al suo grande successo, con la Golf GTI, forte del suo sprint 0-100 km/h in 9 secondi e di una velocità massima di 182 km/h, che concretizzò quella che all’epoca venne definita dai media “democratizzazione dell’auto sportiva”.

La combinazione tra motore brillante, trazione anteriore leggera, telaio bilanciato, sedili sportivi contenitivi e design nitido e senza fronzoli caratterizza ancora oggi la Golf GTI, che nel corso di mezzo secolo di storia ha saputo evolversi costantemente ma rimanendo sempre estremamente fedele a quella autenticità sportiva “alla portata di tutti” che l’hanno resa così popolare e longeva.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: 325 CV di potenza per omaggiare la storia

A renderle omaggio per il suo 50° anniversario è la nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50, la Golf GTI di serie più potente che sia mai stata realizzata, con i suoi 325 CV sotto il cofano, già ordinabile con prime consegne nel 2026. Filosofia GTI che Volkswagen non limita alla sola Golf, come ricorda il successo di questa versione su altri modelli, soprattutto la Polo GTI. Nel 2026 ne debutterà una nuova declinazione: la ID. Polo GTI2, prima GTI elettrica con motore da 166 kW (226 CV).

La festa per i 50 anni alle grandi manifestazioni classiche

Nel corso del 2026 i primi cinquant’anni di GTI saranno celebrati in diversi eventi classici, a partire dal Rétromobile di Parigi, in programma dal 28 gennaio al 1° febbraio, e dal Bremen Classic Motorshow di Brema, che si svolgerà dal 30 gennaio al 2 febbraio. Entrambe le manifestazioni vedranno la Volkswagen Golf GTI al centro delle scena per il via alle celebrazioni del suo 50° anniversario.

