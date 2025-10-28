Volkswagen ha prodotto oltre 2 milioni di veicoli con Car2X

Car2X è disponibile come sistema di avviso per i pericoli del traffico in numerosi modelli Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen ha prodotto oltre 2 milioni di veicoli con Car2X

La connettività rende la guida più sicura, comoda ed efficiente, e la produzione di oltre due milioni di Volkswagen con tecnologia Car2X in Europa rappresenta un passo fondamentale nella riduzione degli incidenti stradali. I veicoli Car2X comunicano in tempo reale tra loro e con l’infrastruttura locale, utilizzando l’intelligenza locale di sciame. In situazioni critiche, il sistema visualizza avvisi direttamente nella strumentazione digitale.

Car2X è disponibile come sistema di avviso per i pericoli del traffico in numerosi modelli Volkswagen

La trasmissione avviene in millisecondi, senza necessità di rete mobile, consentendo reazioni immediate a frenate improvvise, code o veicoli di emergenza. Le unità stradali intelligenti possono inoltre inviare segnali su traffico contromano, ostacoli, animali, persone o condizioni meteorologiche insolite, migliorando ulteriormente la sicurezza e la gestione del traffico.

Veronica Lehr, responsabile dei Driver Assist Systems di Volkswagen, spiega: “Con Car2X, il traffico diventa più cooperativo e predittivo, un elemento chiave per la nostra Vision Zero: zero incidenti gravi. Stiamo gettando le basi per una mobilità futura più sicura, intelligente e connessa”.

In Europa, le infrastrutture stradali stanno integrando sempre più dispositivi Car2X: in Germania oltre 1.000 rimorchi per lavori stradali ne sono già dotati, mentre Austria, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovenia hanno esteso l’installazione a veicoli speciali e di emergenza. I servizi di soccorso possono condividere informazioni con utenti Car2X entro 800 metri, aumentando la sicurezza di personale e automobilisti.

Car2X funge anche da sensore virtuale, integrandosi con i sistemi di assistenza alla guida come Travel Assist con ACC, che può regolare la velocità automaticamente, migliorando comfort, efficienza e sicurezza, anche in presenza di code o ostacoli non ancora visibili. Per i cambi di corsia assistiti in autostrada, Car2X consente un controllo più preciso dell’accelerazione. In futuro, anche biciclette, motociclette, camion e autobus potrebbero essere connessi. Volkswagen partecipa alla Coalition for Cyclist Safety, fondata nel 2023, per integrare i ciclisti nell’ecosistema tecnologico e aumentare la loro sicurezza.

Car2X si basa sullo standard Wi-Fi p, permettendo lo scambio anonimo di avvisi, dati di localizzazione e informazioni in tempo reale entro 800 metri, senza rete mobile. L’utente attiva il sistema tramite infotainment. Disponibile su Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7, Car2X ha contribuito al riconoscimento di Volkswagen come marchio di volume più innovativo dall’AutomotiveINNOVATIONS Award 2025 del CAM.

