Golf GTI Edition 50, la compatta da record: Volkswagen firma il primato al Nürburgring

Volkswagen Golf GTI Edition 50 entra di diritto nel ristretto club delle compatte sportive da ricordare. Lo fa nel modo più diretto possibile: con un giro da record al Nürburgring Nordschleife, il tracciato più temuto e affascinante d’Europa. Il cronometro si è fermato a 7:44.523 minuti sui 20,832 chilometri dell’“Inferno Verde”, un tempo che vale alla nuova GTI celebrativa il titolo di auto di serie a trazione anteriore più veloce sul circuito tedesco.

Golf GTI Edition 50 ha battuto il precedente record per auto di produzione a trazione anteriore

A firmare l’impresa è stato Benjamin Leuchter, pilota e collaudatore Volkswagen, uno che conosce ogni reazione della vettura e ogni insidia del Nordschleife. Per Volkswagen, però, questo risultato va oltre il semplice record. È una prova di forza, ma anche un modo per celebrare mezzo secolo di storia GTI con una vettura che porta al limite la formula originaria: compatta, potente, precisa e utilizzabile tutti i giorni.

Sotto il cofano della Golf GTI Edition 50 lavora un motore da 239 kW, pari a 325 CV. Le prestazioni parlano chiaro: 0-100 km/h in 5,3 secondi e velocità massima di 270 km/h. Sono numeri importanti, ma raccontano solo una parte della storia. Perché questa GTI non punta soltanto sulla potenza: il suo vero punto di forza è il modo in cui riesce a scaricarla a terra, restando fedele alla trazione anteriore che da sempre fa parte dell’identità del modello.

Il giro record è arrivato in condizioni favorevoli nell’Eifel, ma dietro quel tempo c’è soprattutto un lavoro accurato sull’assetto. Volkswagen GTI Edition 50 utilizza un avantreno MacPherson e un retrotreno a quattro bracci, con controllo adattivo del telaio DCC di serie. Rispetto a una Golf tradizionale, è più bassa di 15 millimetri, una scelta che migliora la stabilità, abbassa il baricentro e rende la risposta dell’auto più pronta nei cambi di direzione.

Per affrontare il Nordschleife, Volkswagen ha scelto una vettura dotata del pacchetto opzionale GTI Performance Edition 50. È il pacchetto più orientato alla pista e aggiunge un telaio con taratura specifica, ribassato di altri 5 millimetri, uno scarico leggero R-Performance con silenziatori posteriori in titanio, cerchi forgiati da 19 pollici e pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race 235/35 R19 91Y. Componenti che, su un circuito così lungo e severo, possono fare la differenza metro dopo metro.

Leuchter ha definito il Nordschleife un circuito unico, fatto di curve veloci, compressioni, dossi, salti e tratti molto diversi tra loro. È proprio lì che la Golf GTI Edition 50 ha mostrato il suo carattere: tanta potenza, ma anche un comportamento equilibrato e prevedibile. Non una sportiva estrema solo sulla carta, quindi, ma una compatta capace di restare efficace anche quando il tracciato cambia continuamente ritmo.

Il nuovo record assume un valore ancora più forte perché arriva nell’anno del cinquantesimo anniversario della GTI. Dal 1976, queste tre lettere rappresentano per Volkswagen un’idea semplice e fortunata: offrire prestazioni vere in un’auto compatta, riconoscibile e adatta anche alla guida quotidiana. Una formula che ha attraversato generazioni e che ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo.

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