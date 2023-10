Volvo lancia un nuovo servizio innovativo per la ricarica rapida degli EV

Volvo Trucks è al centro di una significativa evoluzione nel panorama del trasporto pesante elettrificato. L’attenzione si rivolge ora verso la Svezia, dove è prevista l’installazione di una rete nazionale di stazioni di ricarica rapida dedicata ai veicoli elettrici pesanti.

Il marchio svedese non si limita solo alla produzione di veicoli. Sta anche dando forma a una transizione sostenibile nel trasporto pesante. Questa rete, composta da circa 130 stazioni previste tra il 2023 e il 2024, sarà alimentata da energia rinnovabile e avrà il sostegno di diverse società, con Volvo Trucks tra i partner di spicco.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal nuovo servizio lanciato dal produttore di autocarri e veicoli industriali, una piattaforma che facilita agli autotrasportatori la ricerca e l’accesso alle stazioni di ricarica.

La nuova rete di stazioni è aperta ai mezzi di tutte le marche del settore

Il servizio, che debutterà in Svezia e successivamente in altri mercati europei, si estenderà in seguito a livello globale. L’importanza di questa innovazione è stata sottolineata dal presidente Volvo Trucks Roger Alm, che la definisce una “vera svolta per l’elettrificazione dei trasporti pesanti”.

Il servizio offerto dal costruttore svedese non si limita ai veicoli del proprio marchio, ma è aperto a tutte le marche di veicoli pesanti. Oltre a visualizzare le stazioni adatte, consente anche di gestire i pagamenti tramite la piattaforma, con una prossima implementazione della funzione di prenotazione. La trasparenza è una priorità: Alm assicura che gli utenti avranno a disposizione informazioni affidabili e prezzi di mercato equi.

C’è anche la joint-venture Milence

In collaborazione con Milence, joint-venture tra Daimler Truck e Gruppo Traton, il produttore svedese è anche coinvolto nella creazione di infrastrutture di ricarica. Questa partnership prevede l’installazione di oltre 1700 punti di ricarica per veicoli elettrici pesanti lungo le principali arterie europee.

Il nuovo servizio di ricarica di Volvo Trucks fa parte di Volvo Connect, la piattaforma digitale del marchio. Gli utenti possono localizzare, pagare e, prossimamente, prenotare le ricariche attraverso Volvo Connect e l’app correlata. Infine, l’accesso alle stazioni avviene mediante una carta o un’app su smartphone mentre viene emessa una fattura unificata post-ricarica.

